Enogastronomia : A QUERCETA



Il Coquus d'Autunno: nuovo menu

venerdì, 4 ottobre 2019, 13:04

A volte le stagioni scandiscono sapori, riecheggiano territori e tradizioni in modo magico. L'autunno è, indubbiamente, una delle stagioni più affascinanti per chi ama il panorama culinario. Tutto pare ispessirsi, addolcirsi, prendere struttura e, soavemente, imbrunirsi.

Alessandro Filomena, owner del Coquus, chef di rinomata esperienza e classe, ha già da quest'estate deciso di dare un'impronta differente dagli esordi del nuovo locale in Via delle Contrade a Querceta: quella del pesce. Se rimangono grandi classici, tipo maiale e piccione, in carta, è pur vero che, il canturino adottato dalla Versilia 30 anni fa, ha una fama di primo attore nel campo “Pesce” e, con questo nuovo menu autunnale, piazza una serie di highlights da applausi.

Coadiuvato da Harun Ali, ex Lux Lucis, che inserisce una serie di rimandi esotici, Filomena conferma il suo amore per la tradizione italiana, amplia le grammature (si mangia in abbondanza) e par volersi mettere a disposizione dei buongustai: alta cucina ma a prezzi che permettono più di una visita.

Tutto questo è dimostrato anche dal sontuoso Crudo, comprensivo di Ostriche a 35 euro. Scampi, Tonno, Salmone Selvaggio, Gamberi rossi, sublimi Sgombro e Seppie e il pescato del momento, con qualche verdura e wasabi. Sui primi, detto che è sempre stato uno dei maestri del genere, Alessandro prima ci avvicina all'utlra-tradizione con le Bavette ai frutti di mare con prezzemolo e ginger, poi ci dona una delle sue realizzazioni più riuscite: Gnocchi di patate rosse ripieni alla crema di scampi e la loro salsa. Questo piatto nasce sul ricordo di un grande classico di Filomena, il risotto con la bisque di scampi. Si evolve in un fondo accogliente e abbondante, la pasta fine del raviolo fatto col 90% di patate rosse e l'esplosiva liquidità del suo ripieno. Scampo su ragù di scampi. Un piatto imperdibile.

Nei secondi, detto che al Coquus sono vari anche i fuori menu che potete ricercare con curiosità (il crudo stesso, una squisita pasta al ragù di coniglio), migliora non poco il Rombo. Adesso affiancato a scalogno, topinambur, insalata e funghi porcini. Un piatto terra mare dove l'autunno la fa da padrone, con dolcezze e spessori. Delizioso. Poi, il Maialino da latte, con patate fondenti, crema di aglio alla brace e carote marinate. Dolcezze, croccantezze: un'altra sinfonia di questa splendida stagione che sembra aver dato al Coquus un'ulteriore marcia in più. A Pranzo e a Cena.

COQUUS

Via delle Contrade, 235, 55047 Querceta LU

0584 769302

Chiuso il mercoledì