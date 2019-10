Enogastronomia



Maestro d'olio Fausto Borella, suona la campanella d'inizio delle lezioni

mercoledì, 2 ottobre 2019, 12:21

Tra pochi giorni inizia la frangitura delle olive in tutte le maggiori regioni italiane e non fa eccezione la Lucchesia.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con l’esperto Maestrod’olio Fausto Borella, che proprio dal 10 ottobre prossimo, inizierà un nuovo percorso sensoriale di 10 lezioni aperto a tutti gli appassionati, per scoprire il vero mondo dell’olio di eccellenza.

Allora Borella, come si preannuncia questa annata olivicola per il nostro territorio?

Anche quest’anno a macchia di leopardo, ovvero alcune zone riusciranno a produrre un ottimo olio, altre zone purtroppo sono state colpite dalla mosca olearia e le olive sono cadute. Quelle rimaste sugli alberi sono piuttosto bacate.

Cosa avrebbe dovuto fare l’olivicoltore per mettersi a riparo da questo insetto?

Borella: La prevenzione e il monitoraggio sono fondamentali, soprattutto verso fine agosto e inizio settembre, quando le prime piogge e il calo di temperatura portano l’insetto che prima buca e poi scava inesorabilmente delle vere buche nell’oliva, rendendola difettata e dal sapore dolciastro. Si può provare a debellare con fitofarmaci adatti, ma chi è a regime biologico o chi si vanta di non dare mai nulla alla propria pianta, purtroppo rischia di avere le olive compromesse.

Cambiamo argomento; ho letto che la scorsa settimana decine di quintali di olio di semi sono stati contraffatti aggiungendo clorofilla e betacarotene e sono diventati magicamente oli extravergini.

E’ questo il vero problema; mascalzoni truffano l’olio e pubblici esercizi lo acquistano sapendo che è sotto costo, senza domandarsi perché costi così poco. La vera rivoluzione avverrà quando il consumatore, comprenderà che gli è stato messo nel piatto un olio maleodorante e quindi lo rimanderà indietro, come è successo col vino; chi pasteggia con una bottiglia di vino che sa di tappo?

Non fa una grinza; quindi che strumenti ha a disposizione il commensale?

Il suo naso e la sua bocca, da cui può comprendere, attraverso degustazioni e assaggi, quali sono gli oli difettati e quali quelli di eccellenza.

Se non sbaglio alla Rai qualche giorno fa lei lo ha spiegato in maniera esaustiva!

Borella: Devo dire che non me lo aspettavo un successo del genere; mi ha contattato la redazione del programma Agorà di Rai 3 per raccontare proprio di questa ennesima truffa dell’olio e poi ho portato qualche olio buono, per far assaggiare alla giornalista Bortone la differenza. Quando la signora è esclamato che era buono, mi è scappato un “Porca miseria” perché finalmente era chiaro che l’olio che assaggiava era davvero buono. Solitamente sulla loro pagina Facebook hanno 20/30 condivisioni degli spezzoni televisivi che inseriscono ogni giorno. Del mio passaggio al momento siamo a oltre 1.700 condivisioni; un successo clamoroso.

Giovedì 10 ottobre dalle 20.00 alle 22.30 inizieranno 10 lezioni a Lucca presso la vostra sede Maestrod’olio; cosa si deve aspettare l’allievo che parteciperà?

Borella: Prima di tutto ci tengo a sottolineare che possono partecipare tutti; dai ragazzi di 16 anni fino ai nonni che vogliono comprendere un mondo nuovo. Studenti, professionisti, addetti al settore e mamme che amano la cucina e i prodotti della nostra terra. Perché all’interno delle serate non solo sviscereremo tutti i segreti di come riconoscere un olio difettoso da uno buono, scopriremo le migliori tecniche di produzioni e poi assaggeremo oltre 6 oli a lezione, abbinati ai migliori vini italiani in accostamento con i prodotti più genuini come carni, formaggi, salumi, zuppe, cioccolato, dolci ovviamente all’olio Evo e altre bontà.

Ci sono ancora posti disponibili.

Non molti, perché per renderlo efficace e meno dispersivo non prendiamo più di 25 allievi a corso.

Ma un posticino per me se verrò ogni tanto ci sarà?

Ci mancherebbe!

Per informazioni:

Corso alla scoperta dell’olio di eccellenza.

Da Giovedì 10 Ottobre fino al 12 dicembre 2019.

Presso: Accademia Maestrod’olio

Corso Garibaldi n° 52. Lucca

Tel: 0583 495164

Mail: eventi@maestrodolio.it