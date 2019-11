Al Desco l'incontro "Il cibo in cor... sia - Fermiamoci e parliamone"

Enogastronomia



giovedì, 28 novembre 2019, 13:06

Un appuntamento a ingresso libero di sicuro interesse si terrà sabato 30 novembre alle 15 all'interno della manifestazione "Il Desco" in piazza del Collegio, 13. L'incontro dal titolo "Il cibo in cor... sia - Fermiamoci e parliamone", organizzato dall'associazione "Alice Benvenuti onlus - Sorridi sempre alla vita", affronterà le tematiche legate al tema dell'alimentazione in età pediatrica nei bambini ricoverati in ospedale. Si parlerà delle linee guida della prevenzione dell'oncologia per la nutrizione, dell'aspetto psicologico del cibo in età pediatrica, ci saranno inoltre testimonianze ed esperienze.

All'iniziativa interverranno: il chirurgo pediatra Alessia Bertocchini, la dietista Erica Baroncelli, la maestra dell'ospedale Meyer Susy Mariniello, la presidente dell'associazione Alice Benvenuti onlus

Lucia Betti. L'incontro sarà moderato da Francesca Fazzi della Pacini Fazzi editore. Per maggiori informazioni: info@alicebenvenutionlus.org







Ricordiamo che l'associazione è nata in memoria e in onore di Alice Benvenuti prematuramente scomparsa all'età di 18 anni a causa di una malattia (Alice era affetta da leucemia linfoblastica acuta). Mario Benvenuti e Lucia Betti, genitori di Alice, hanno voluto, con questa associazione, ricordare la loro figlia che ha combattuto contro la malattia ogni istante per due anni, con coraggio e determinazione, sorridendo sempre alla vita. Lo scopo iniziale di aiutare le famiglie dei piccoli degenti oncologici dell'Ospedale Pediatrico Meyer, travolte da malattie lunghe e spesso devastanti sia nello spirito che nel vivere quotidiano, è nato dal suo pensiero spesso rivolto all'avvenire di quei ragazzi, bambini, con cui condivideva la malattia.



In pochi mesi l'associazione ha raggiunto oltre 160 soci e questo le ha permesso di ampliare i propri obiettivi: alle numerose donazioni a favore di famiglie in difficoltà si sono aggiunte quelle ai piccoli ospiti di case Famiglia sul territorio lucchese. Non solo, al fine di creare opportunità di crescita culturale e lavorativa per le giovani generazioni, è stata realizzata una Biblioteca all'interno della Scuola S. Dorotea di Lucca ed istituita la borsa di studio "Alice Benvenuti Onlus" per gli studenti della quinta classe del Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca, ed altre attività di formazione sia culturale che formative.



Per il futuro l'associazione, vuole completare la vicinanza alle famiglie con progetti a sostegno della rete di ospitalità rivolta alle brevi degenze, l'accreditamento al Comitato Onlus dall'Ospedale Pediatrico Meyer, che permetterà di organizzare al meglio gli aiuti, attraverso un servizio di accoglienza all'interno dell'ospedale stesso. Sul territorio di Lucca e Pistoia c'è inoltre l'intenzione di intraprendere un nuovo percorso di supporto alle strutture pediatriche.

E' possibile consultare il sito: www.alicebenvenutionlus.org

