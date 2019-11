Enogastronomia



Alla scoperta dei panettoni della Cremeria Opera

mercoledì, 20 novembre 2019, 19:09

Manca poco più di un mese a Natale e l'attesa ha un sapore più dolce alla Cremeria Opera, oltre che per i loro gustosissimi gelati e prodotti anche per le iniziative in programma.

Si parte già sabato 23 e domenica 24 novembre nella sede dell'attività a Sant'Anna (in via Gaetano Luporini 951) dalle 15 alle 19 con un appuntamento goloso e aperto a tutti.

In questi due giorni si potranno vedere gli ingredienti e le varie fasi di lavorazione necessarie per la creazione del panettone artigianale della Cremeria Opera che già lo scorso anno ha riscosso molto successo ma soprattutto si potranno fare delle degustazioni. Una curiosità: per fare il panettone artigianale alla Cremeria Opera - come ci ha detto il titolare Mirko Tognetti (nella foto) - viene usato il lievito madre, l'impasto necessita di 36 ore di lievitazione naturale e tre giorni per arrivare al risultato completo e già da questo si può capire la grande cura che viene usata per fare questo dolce natalizio.

Siete curiosi di scoprire i gusti dei panettoni alla Cremeria Opera perché, oltre a quello tradizionale, ce ne sono altri sei? Dopo il classico con uvetta e canditi, passiamo a quello con la cioccolata e a quelli ancora più particolari: limone e rosmarino, zenzero e lime, curcuma, miele e pinoli, orzo e uvetta e poi lo...Special.

Che cos'ha di particolare il panettone Special? Ancora è un mistero e non possiamo svelare gli ingredienti perché proprio sabato 23 e domenica 24 novembre chi vorrà potrà scoprirlo, assaggiandolo alla Cremeria Opera. E non finisce qui, infatti chi indovinerà gli ingredienti che lo caratterizzano riceverà un omaggio. Nei suddetti giorni inoltre chi vorrà, potrà inoltre scegliere tra i sette gusti di panettone quello che preferisce e prenotandolo potrà usufruire di uno sconto speciale del 20 per cento.

Ma le sorprese non sono finite infatti in seguito, e precisamente sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 15 in poi nella sede della Cremeria Opera di Sant'Alessio (in via Sant'Alessio, 927) ci sarà uno speciale laboratorio sulla preparazione del panettone artigianale. I partecipanti potranno così imparare i vari step per creare il panettone perfetto e i segreti per sorprendere i loro invitati. Per partecipare è necessario iscriversi in gelateria, l'iniziativa è riservata ad adulti e ai bambini di età maggiore ai 10 anni.

Barbara Ghiselli