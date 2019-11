Alla Tosca i sapori della campagna lucchese

Altri articoli in Enogastronomia

martedì, 19 novembre 2019, 19:23

Ha aperto i battenti da appena due mesi, ma il nuovo Kinki Sushi in via delle Città Gemelle a S. Anna è un posto dove non si può andare almeno una volta (a settimana). Noi, dopo averlo provato, anche di più

martedì, 19 novembre 2019, 13:29

L'appuntamento per gli amanti dei prodotti di qualità è un'occasione per seguire mini-corsi per imparare cose nuove, ma non solo

martedì, 19 novembre 2019, 13:03

Ha riaperto i battenti, in via Anfiteatro, il ristorante St. Bartholomeo con alla guida Mario Mazzero e Barbara Madrigali che hanno lasciato la loro Locanda di Bacco in via S. Giorgio

domenica, 17 novembre 2019, 12:18

Dopo l'ultima avventura romana, salpiamo alla volta di Milano per trascorrere un week-end all'insegna della buona cucina, della buona accoglienza - per noi - e di una città bella, efficiente, multietnica e anche qualcosa di più, ma dove non siamo mai voluti venire a vivere né, ormai, verremo più

domenica, 17 novembre 2019, 10:11

Hanno appena riaperto i battenti in via Anfiteatro con il loro nuovo ristorante St. Bartholomeo Rua Prudente, Mario Mazzero e Barbara Madrigali. Un augurio di buon lavoro

sabato, 16 novembre 2019, 12:05

Il cibo ha da sempre rivestito un ruolo di centralità nella storia sin dai tempi più antichi, molto di quello che ancor oggi portiamo a tavola ha origini antiche e veniva già proposto sulle tavole degli antichi Romani o nei banchetti rinascimentali