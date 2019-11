Alla Tosca la serata del pesce povero

Altri articoli in Enogastronomia

martedì, 26 novembre 2019, 16:26

Il titolo per la frazione lucchese è arrivato questa mattina con una delibera di giunta, che sancisce appunto il riconoscimento d'identità per il paese dove da anni, per la precisione dal 1978, nel mese di agosto si svolge la tradizionale Sagra della Zuppa

lunedì, 25 novembre 2019, 12:27

Tornano a Il Desco gli appuntamenti per i più piccoli, tanti laboratori e attività per imparare l'importanza del cibo giocando, ma non solo anche per conoscere costumi e saperi della nostra tradizione

domenica, 24 novembre 2019, 16:50

Che Cremeria Opera di Mirko Tognetti, stabilmente in viale Luporini 951 e in via per S Alessio 927, fosse garanzia di qualità è risaputo, ma, che il profumo del dolce, ambasciatore che annuncia l'imminente approssimarsi del Natale, preparato artigianalmente con le proprie mani da Mirko superasse il tempestio dell'acqua battente,...

giovedì, 21 novembre 2019, 17:41

Mario Mazzero e Barbara Madrigali hanno inaugurato ieri il nuovo ristorante St. Bartholomeo in via Anfiteatro con un aperitivo andato avanti tutta la sera

giovedì, 21 novembre 2019, 15:51

Una serata intima, con ai tavoli una quindicina di collaboratori delle Gazzette, a far visita al ristorante Bistrò di Mario Bini e Beata Kovalska in Corte Campana. Tutto a base di pesce

giovedì, 21 novembre 2019, 13:26

Dopo il successo dello scorso anno, tornano e crescono gli appuntamenti, le visite guidate e le attività promosse e coordinate dagli uffici Cultura e Turismo del Comune di Lucca per il Desco