Aquilea è “Paese della Zuppa”

lunedì, 25 novembre 2019, 12:27

Tornano a Il Desco gli appuntamenti per i più piccoli, tanti laboratori e attività per imparare l'importanza del cibo giocando, ma non solo anche per conoscere costumi e saperi della nostra tradizione

domenica, 24 novembre 2019, 16:50

Che Cremeria Opera di Mirko Tognetti, stabilmente in viale Luporini 951 e in via per S Alessio 927, fosse garanzia di qualità è risaputo, ma, che il profumo del dolce, ambasciatore che annuncia l'imminente approssimarsi del Natale, preparato artigianalmente con le proprie mani da Mirko superasse il tempestio dell'acqua battente,...

giovedì, 21 novembre 2019, 17:41

Mario Mazzero e Barbara Madrigali hanno inaugurato ieri il nuovo ristorante St. Bartholomeo in via Anfiteatro con un aperitivo andato avanti tutta la sera

giovedì, 21 novembre 2019, 15:51

Una serata intima, con ai tavoli una quindicina di collaboratori delle Gazzette, a far visita al ristorante Bistrò di Mario Bini e Beata Kovalska in Corte Campana. Tutto a base di pesce

giovedì, 21 novembre 2019, 13:26

Dopo il successo dello scorso anno, tornano e crescono gli appuntamenti, le visite guidate e le attività promosse e coordinate dagli uffici Cultura e Turismo del Comune di Lucca per il Desco

mercoledì, 20 novembre 2019, 19:09

Manca poco più di un mese a Natale e l'attesa ha un sapore più dolce alla Cremeria Opera, oltre che per i loro gustosissimi gelati e prodotti anche per le iniziative in programma