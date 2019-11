Enogastronomia



"Assaggi di Cultura", "Percorsi di Gusto" e "Francigena Food": gli appuntamenti al Desco

giovedì, 21 novembre 2019, 13:26

di francesca sargenti

Dopo il successo dello scorso anno, tornano e crescono gli appuntamenti, le visite guidate e le attività promosse e coordinate dagli uffici Cultura e Turismo del Comune di Lucca per il Desco. Questa mattina il programma e i dépliant informativi stampati per l'occasione sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte l'assessore alla cultura e turismo Stefano Ragghianti, il dirigente Giovanni Marchi e, per la Camera di Commercio di Lucca, Samuele Cosentino. Nel corso dell'incontro è stato proiettato anche il nuovo video realizzato per la promozione dei musei cittadini. Il programma è davvero molto vasto e vario e offre numerose iniziative pensate per vari target di visitatori, per adulti, ragazzi e bambini.

"Gli Uffici Cultura e Turismo del Comune di Lucca anche quest'anno hanno lavorato con grande slancio assieme a Camera di Commercio che organizza Il Desco per coinvolgere musei, operatori turistici e culturali e per offrire al pubblico di questa manifestazione un interessante programma di incontri collaterali – dichiara l'assessore Ragghianti – Questo sforzo moltiplica e rafforza l'offerta culturale della nostra città: valorizza le nostre importanti realtà museali spaziando in modo trasversale in molti ambiti del sapere: dall'agricoltura, dalla cucina, all'arte e alla storia. Un modo originale di mostrare ai visitatori le ricchezze di Lucca e di fare nuovamente nostre le immense risorse della nostra tradizione".

"Oltre all'enogastronomia ed alla valorizzazione delle eccellenze dei territori, sono principalmente due gli aspetti che con questo programma, frutto di una fitta e consolidata collaborazione fra più soggetti pubblici e privati, si confermano essere il motore di questa manifestazione – sottolinea Samuele Cosentino -: cultura e sviluppo. Perché Il Desco è una grande manifestazione legata al cibo che pone al centro l'aspetto storico culturale dello stesso, un evento in cui non solo si assaggia, e si acquista, ma si può scoprire ciò che quel cibo rappresenta ed ha rappresentato nella storia dei popoli. Inoltre Il Desco è un appuntamento che vuole crescere non solo nei numeri, nei territori rappresentati o negli espositori, ma vuole crescere all'interno della città diramandosi in maniera discreta, avendo ben presente il suo ruolo, il suo obiettivo, la sua veste. Palazzo Sani, Il Carmine, Palazzo Pretorio, oltre ai luoghi toccati dal ricco calendario appena presentato ne sono la testimonianza."

Assaggi di Cultura – gli incontri partiranno sabato 30 novembre alle 12:00 nella Sala del Miglio con "A tavola al museo! Itinerari nel gusto ai Musei Nazionali di Lucca; nel pomeriggio alle 16:00 nella Sala dell'Avena "L'iconografia del cibo nelle opere d'arte" a cura del Museo della Cattedrale. Domenica 1 dicembre nella Sala del Miglio alle 12:00 "Sediamoci a tavola con Giulio Cesare" seguita da piccola degustazione a cura della Domus Romana Casa del fanciullo sul delfino. Sabato 7 dicembre alle 11:00 nella Sala del Miglio "La conservazione delle tipicità delle specie botaniche destinate ad uso alimentare" a cura dell'Orto Botanico e Museo Botanico "Cesare Bicchi"; seguirà alle 12:00 nella Sala dell'Avena "Cibo e arte aiutano a vivere meglio" del Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary Art. Nel pomeriggio alle ore 17:00 "La cucina molecolare e il motore a scoppio" del Museo Barsanti e Matteucci (il prototipo del primo motore a scoppio sarà esposto per tutta la durata del Desco nella Sala dell'Avena".

I tre incontri di Francigena Food 2019 incentrati sul tema del self-packaging di cibi energetici e facilmente digeribili adatti alla bisaccia del pellegrino. Ogni appuntamento prevede la dimostrazione di realizzazione e l'assaggio. Ricette realizzate con ingredienti tipici del paniere lucchese, accompagnate da vino delle nostre colline e commentate da esperti: sabato 30 novembre "Energia – Testa", domenica 1 dicembre "Salute e cuore"; domenica 8 dicembre "Le gambe" progetto "La Via Francigena in Toscana – Terre di Lucca" finanziato da Regione Toscana in collaborazione con: Italian Cuisine di Gianluca Pardini Gianluca International Academy of Italian Cusine in Lucca.

Laboratori didattici per bambini – sabato 30 novembre nella sala del Riso e sabato 7 dicembre alle 17:30 nella Sala dell'Avena "Il cibo del pellegrino" a cura di Via Francigena Entry Point. Domenica 1 alle ore 11:00 nella Sala del Riso e domenica 8 dicembre alle 17:30 nella Sala dell'Avena "Le stagioni del Cibo" a cura del Museo della Cattedrale. Sabato 30 novembre alle ore 11:00 nella Sala del Riso "Profumi... a colori!" con Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary Art. Domenica 8 dicembre alle ore 16:00 "Che cosa è il motore a scoppio – suoni, tempi e immagini" a cura del Museo Barsanti e Matteucci. Sabato 7 alle ore 11:00 nella Sala del Riso "Centrotavola di Natale con foglie e bacche dell'Orto Botanico".

Ingressi ridotti con contromarca "Il Desco" - da venerdì 29 novembre a domenica 8 dicembre al Complesso della Cattedrale di Lucca, al Via Francigena Entry Point, alla mostra su Bernardo Bellotto alla Fondazione Ragghianti; Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary Art mostra Werner Bishof Classic; Torre Guinigi. Proposte di lettura e selezione cinematografica dedicate ai temi del Desco alla Biblioteca Agorà.

Fuori da "il Desco" direttamente nei musei di Lucca - Visite guidate a pagamento: sabato 30 novembre ore 16:00 Museo Nazionale di Villa Guinigi visita guidata compresa nel prezzo del biglietto – 0583 496033 pm-tos.museilucchesi@beniculturali.it - sabato 30 novembre dalle ore 10:00 alle 16:00 ogni 45 minuti visita guidata al Museo Barsanti e Matteucci compresa nel prezzo del biglietto ridotto 0583 467870 info@barsantiematteucci.it - sabato 7 dicembre ore 19:30 Domus Romana Casa del fanciullo sul delfino breve visita guidata seguita da cena romana 0583 050060 info@domusromanalucca.it – domenica 8 dicembre ore 15:30 "Puccini comics & games giochi e narrazione grafica" per bambini da 6 a 12 anni 0583 584028 info@puccinimuseum.it -

Visite Guidate "Desco 2019" - Visite gratuite 30 novembre e 1 dicembre ore 15:00 piazza San Michele in Foro "I predatori degli antichi mangiari lucchesi – Caccia al Tesoro" a cura di Info & Guide 3450224989 luccainfoguide@gmail.com – 7 e 8 dicembre ore 15:00 presso Il Desco "Monaci e monasteri: ricette segrete" a cura di Info & Guide 3450224989 luccainfoguide@gmail.com – 30 novembre e 7 dicembre ore 15:30 piazza San Martino "Il gusto nell'arte – l'arte del gusto" visita con lo chef Pardini dell'International Academy of italian Cuisine (evento a pagamento €20 - €5 under 14 con adulto pagante) a cura di Turislucca 0583 342404 turislucca@turislucca.it