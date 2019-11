Enogastronomia



Buon compleanno pasticceria Pinelli!

giovedì, 28 novembre 2019, 12:54

di daniela nardi

Traguardo importante oggi per uno dei locali storici della città: la pasticceria Pinelli, della famiglia Cordoni, compie 80 anni e festeggia offrendo agli affezionati clienti che passeranno a fare gli auguri un assaggio dei buonissimi Giacomini, i deliziosi biscotti a base di mandorle, cioccolato ed arancia inventati proprio dai pasticceri di Pinelli (di cui la famiglia ha registrato il marchio), dedicati a Puccini, che stanno riscuotendo molto successo.

La pasticceria Pinelli fu fondata nel 1939 ed è stata rilevata nel 1976, dopo una breve precedente gestione, dalla famiglia Cordoni: la signora Renza, il signor Ademaro e la figlia Helen.

Pinelli è per i lucchesi una tradizione.

Tutti sono andati, e vanno tuttora, da Pinelli a comprare le paste o un dolce per la domenica. L’ambiente di via Beccheria, con gli arredi dell’epoca che rendono la pasticceria un luogo piacevole ed accogliente, insieme al sorriso dolcissimo della signora Renza e dei dipendenti, è da sempre uno dei ritrovi abituali dei lucchesi per un caffè, per un aperitivo e soprattutto per fare acquisti di pasticceria.

Abbiamo chiesto ad Helen Cordoni il segreto di un successo così longevo, che ha superato la crisi economica che da anni attanaglia il nostro paese e che ha costretto molti locali storici anche della nostra città a chiudere.

Sicuramente buona parte del successo è racchiuso nella bontà dei dolci della pasticceria Pinelli.

La signora Helen ci ha tuttavia spiegato che uno dei segreti è stato anche quello di mantenere viva la tradizione dei proprio prodotti nel tempo, che sono rimasti sempre gli stessi del passato, senza cedere a tentazioni di prodotti più innovativi ma che avrebbero potuto destabilizzare la clientela.

Un altro segreto, ci ha svelato ancora la signora Helen, è stato anche l’aver fidelizzato non soltanto la clientela, ma i propri dipendenti, che sono sempre gli stessi da anni, salvo ovviamente quelli che sono andati in pensione. Questo ha contribuito a far sì che il gusto dei dolci di Pinelli sia rimasto invariato e che la qualità si sia mantenuta costante nel tempo.

La famiglia Cordoni è quindi riuscita a creare un forte legame sia con i clienti che con i dipendenti, virtù rarissima di questi tempi.

Abbiamo chiesto alla signora Helen quali siano i pezzi forti della pasticceria Pinelli e ci ha ricordato le sfoglie, sia come pezzi singoli che come dolci, ma anche le torte coi becchi e i biscotti Giacomini da loro inventati. Aggiungiamo noi, ma non c’è bisogno di ricordarlo, che Pinelli è famosa anche per le torte di compleanno. Buona parte dei bambini lucchesi di un tempo e di quelli di adesso hanno avuto per almeno un compleanno (ma molti per ogni compleanno), un dolce del Pinelli.

Helen Cordoni ci ha poi raccontato di come gli attori che recitano al teatro del Giglio si ritrovino da loro prima o dopo gli spettacoli o durante le prove, per una piacevole pausa all’insegna delle bontà di Pinelli, pasticceria che è riuscita a far affezionare anche gli autori e gli operatori che partecipano a Lucca Comics, che ogni anno tornano a trovarli.

La signora Cordoni ha poi ricordato con piacere l’apertura della pasticceria fuori le mura, sulla via Pesciatina, sottolineando come questa si sia rivelata una scelta vincente perché ha permesso di ritrovare tutti quei clienti che per vari motivi, dovuti magari alla difficoltà e al costo dei parcheggi in centro, non frequentavano più la pasticceria di via Beccheria. Quei clienti adesso si recano abitualmente sulla via Pesciatina, felici di riassaporare i dolci di Pinelli.

Non resta dunque che rinnovare, da parte di tutta la redazione, gli auguri di buon 80° compleanno alla pasticceria Pinelli, alla famiglia Cordoni e a tutti i dipendenti.

Foto Ciprian Gheorghita