Gazzette al Bistrò e il saluto ad Eliseo Biancalana

Altri articoli in Enogastronomia

giovedì, 21 novembre 2019, 17:41

giovedì, 21 novembre 2019, 13:26

Dopo il successo dello scorso anno, tornano e crescono gli appuntamenti, le visite guidate e le attività promosse e coordinate dagli uffici Cultura e Turismo del Comune di Lucca per il Desco

mercoledì, 20 novembre 2019, 19:09

Manca poco più di un mese a Natale e l'attesa ha un sapore più dolce alla Cremeria Opera, oltre che per i loro gustosissimi gelati e prodotti anche per le iniziative in programma

mercoledì, 20 novembre 2019, 08:54

Tornano le cene a tema della trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Giovedì 21 novembre è "La serata della campagna lucchese". Il ristoratore, Paolo Luporini, propone un gustoso menù al prezzo di 15 euro

martedì, 19 novembre 2019, 19:23

Ha aperto i battenti da appena due mesi, ma il nuovo Kinki Sushi in via delle Città Gemelle a S. Anna è un posto dove non si può andare almeno una volta (a settimana). Noi, dopo averlo provato, anche di più

martedì, 19 novembre 2019, 13:29

L'appuntamento per gli amanti dei prodotti di qualità è un'occasione per seguire mini-corsi per imparare cose nuove, ma non solo