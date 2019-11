Enogastronomia



Gianni Mele, un... gladiatore nella Nuova Arena di Milano

domenica, 17 novembre 2019, 12:18

di aldo grandi

Le famose ottobrate Roma niente hanno a che vedere con un mese, quello di novembre, capace, quasi sempre, solo e soltanto di regalare giornate di pioggia o, alla meglio, di cielo cupo e plumbeo. Non fanno eccezione questi primi 17 giorni grazie ai quali, a nostro avviso, prima di parlare ancora di siccità nei prossimi mesi, dovremmo pensarci anzi, dovrebbero pensarci, gli esperti, una volta di più.

Partiamo al seguito della nostra trequarti la quale deve recarsi nel capoluogo meneghino per una mega-convention, diretti a Firenze, poi lei via in treno con colleghi Freccia Rossa, noi sulla A1, in auto e con calma, senza assilli di orari e appuntamenti da rispettare.

Abbiamo prenotato al Grand Hotel Visconti Palace, viale Isonzo, accanto a piazzale Lodi. Il viaggio vola via senza particolari problemi, pochissima pioggia rispetto alle tonnellate di acqua venute giù nel tragitto Lucca.Firenze sulla A11. Lo avevano detto, piogge torrenziali sul litorale e fino, inevitabilmente, alla Lucchesia, per il resto maltempo, almeno al centro, senza eccessive precipitazioni.

Dormito poco, sveglia alle 5.45, siamo sicuramente destinati ai colpi di sonno o, a essere sinceri, alla voglia di fermarsi in autogrill e schiacciare un pisolino. Abitudine contratta sin dalla nascita presumibilmente vista la costanza e la ripetitività del fenomeno a tutte le età e a tutte le latitudini. Arriviamo a Milano senza navigatore satellitare, siamo ancora della vecchia guardia, chiamiamo tre volte la reception dell'albergo e chiediamo consigli alle gentili addette le quali, tuttavia, barcollano più che brancolano, nel buio. Allora, maschilisticamente parlando e scusandoci per l'impertinenza, chiediamo se c'è un collega del presunto e cosiddetto sesso forte al quale possiamo rivolgerci con maggiore certezza di veder soddisfatte le nostre richieste.

La signorina si mette a ridere, noi anche e ci scusiamo di nuovo. Dopo qualche secondo arriva il collega: prendete direzione tangenziale Est, quindi uscite piazzale Corvetto, dirigetevi verso il centro, quindi arrivati a piazzale Lodi imboccate alla rotatoria viale Isonzo. Arabo per noi, ma visto che le signorine di cui sopra ci avevano consigliato di prendere per tangenziale Ovest, uscire ad Assago e a noi che qualche altra volta siamo capitati da queste parti sembrava eccessivo, accettiamo di buon grado il consiglio.

Facciamo il compitino e ci ritroviamo ad un semaforo: apriamo il finestrino e domandiamo ad un automobilista che, gentilmente, ci risponde subito. E' straniero, ma qui è normale e anche molto gentile: "Vado verso Corso Lodi, mi venga dietro". Azz... bada culo che abbiamo avuto. Su Corso Lodi salutiamo e andiamo diritti verso piazza Lodi. Arrivati alla rotonda, con quattro uscite, domandiamo ad un'altra persona ferma in bici. E' straniero anche lui, ci dice di svoltare subito a destra. Lo facciamo e quando vediamo che invece di viale Isonzo è viale Umbria, tiriamo un moccolo o roba simile e, inchiodando nel tentativo di fermarci e fare retromarcia, per poco non ci tamponano. Allora proseguiamo per viale Umbria ed è un casino. Finiamo per perderci, poi, per ritrovarci, insomma, alla fine, raggiungiamo l'hotel.

L'albergo è un quattro stelle in perfette condizioni, alla reception sono no gentili, di più, sorridenti senza sforzo. A mezzogiorno, ossia pochi minuti dopo il nostro arrivo, ci danno la camera, 408, quarto piano. Che pacchia. Ci sarebbe anche la piscina al coperto con sauna e bagno turco, quasi quasi, ma rinunciamo, parcheggiamo e con un taxi raggiungiamo un vecchio amico che ci ha invitati a pranzo.

Lorenzo Fazio è il nostro mentore, colui che, insieme e dopo Alessandro Dalai di Baldini&Castoldi, ha creduto nelle nostre potenzialità di storici-scrittori accettando di pubblicare i nostri libri al buio o quasi e, crediamo, senza mai pentirsene. Lo avevamo incontrato una prima volta ad Alessandria, dove ci eravamo recati per presentare la biografia di Giangiacomo Feltrinelli edita, appunto, da Dalai. All'epoca Fazio era direttore della collana Einaudi degli Struzzi, la più prestigiosa sotto il profilo storico e culturale. Venne con Federico Fornaro attuale capogruppo alla Camera di Liberi ed Eguali ed ex senatore Pd. Chissà se è a conoscenza del nostro processo con la sua collega Laura Boldrini.

Fazio ci propose di passare ad Einaudi, per noi era come se ci avessero domandato di giocare nella Juventus. Come fai a dire di no? Così accettammo di risentirci e, successivamente, ci propose, a Torino, di fare un libro su Potere Operaio del quale noi, a essere onesti, sapevamo poco o forse qualcosa di più. Accettammo entusiasti e da lì prese inizio un percorso professionale che ci vide, noi e Fazio, seguire le stesse orme. Da Einaudi passò a Rizzoli e noi, che ad Einaudi trovammo, in sua assenza, la solita mentalità comunista o post comunista che, poi, erano la stessa cosa, lo seguimmo. Con Rizzoli pubblicammo tre libri nella Bur, collana che Fazio rilanciò alla grande, poi, però, qualcosa si ruppe e scelse di venire via aprendo una casa editrice di sana pianta che, adesso, è tra le più seguite, vendute e indipendenti: Chiarelettere.

Lorenzo Fazio è una persona che, sotto il punto di vista professionale, appare serafico, calmo, in grado di mettere a proprio agio l'interlocutore e, soprattutto, dotato della non comune dote di saper ascoltare. Ma dentro è un appassionato, un adrenalinico scopritore di talenti, che si entusiasma ai nuovi progetti ossia ai nuovi libri come un ragazzino alle prime armi in amore. E' un intellettuale innamorato a 360° di tutto ciò che è potenzialmente capace di attirare e attingere alla sua sfera emotiva. Ma è anche razionale e riflessivo ed è, comunque, un decisionista.

Ci abbracciamo davanti al locale con lui che arriva, magro beato, con in testa un berrettino di lana. Sorride, anzi, ride, è sereno o, almeno, così ci sembra. E' uno in grado, se gli piace un'idea letteraria, di salire su un treno, sciropparsi centinaia di chilometri e venire a conoscerla personalmente insieme all'autore. Agli Orti di Via Elisa ha lasciato un buon ricordo.

Il proprietario del ristorante è gioviale, il locale è tipico, la cucina milanese e italiana allo stesso tempo. Mai assaggiato risotto alla milanese con l'osso buco, scegliamo questo piatto unico. Poco dopo arriva in tavola e per noi che, da piccoli, dovevamo mangiarci per forza gli ossi buchi preparati dalla mamma, è un ritorno alle origini, ma molto, molto più gustoso. Lasciamo solo, per ovvi motivi, l'osso, divoriamo il resto. Nel contempo ci godiamo la nostra amicizia e, a dirla tutta, la nostra stima e, almeno per noi, riconoscenza infinita.

In una vita in cui si offrono sconti ovunque, a botte, anche, di due per quattro oltre che di tre per due, a noi non viene mai di dare tutto per scontato.

Il tempo scivola via veloce, come quando sei così trasportato da non accorgertene nemmeno. Arriva il momento dei saluti. C'è stato spazio anche per un progetto editoriale, finalmente si torna a lavorare insieme. Dopo il congedo rientriamo al ristorante per chiedere una cosa e, come sempre ci accade, con il proprietario, Gianni Mele da Oristano, cominciamo a chiacchierare. E scopriamo che questo ragazzo dai capelli grigi, studente dell'alberghiero ad Anzio negli anni della nostra beata incoscienza, venne a Milano a inizio anni Settanta e prese a lavorare in un locale all'epoca tra i più prestigiosi della città: il Don Lisander in onore di Alessandro Manzoni, un ristorante che avevamo scoperto durante il nostro libro su Giangiacomo Feltrinelli del quale egli era un assiduo frequentatore. Del resto, la sede della casa editrice Feltrinelli era a Via Andegari, un tiro di schioppo dal ristorante.

Nel 1982 Gianni Mele aprì la Nuova Arena, ossia 37 anni fa. Complimenti. Ma non è finita. Tifoso milanista - non si può essere perfetti - con foto storiche alle pareti, Mele ci racconta, apprendendo la nostra provenienza labronico-lucchese, di essere grande amico di Max Allegri, ex allenatore della Juventus, livornese doc, uno che l'estate ha consumato le scarpe nei gabbioni dei bagni sul mare dall'Ardenza fino ai Pancaldi e oltre.