Enogastronomia



Gli altri litigano sulle varianti, loro fanno la storia: la pasticceria Pinelli compie 80 anni

mercoledì, 27 novembre 2019, 17:29

di aldo grandi

Nessuna polemica, per carità, ma davanti a una città che si interroga sul proprio futuro e sulle proprie incertezze, c'è qualcuno che porta avanti, alto, il nome di Lucca e della sua storia oltreché della sua identità gastronomica. E' la Pasticceria Pinelli di via Beccheria, di proprietà della famiglia Cordoni, di Ademaro, Helen e Renza.

La Pasticceria Pinelli, infatti, nella giornata di domani 28 novembre compirà 80 anni, essendo stata aperta nel 1939. Dal 1976, ossia da 43 anni, è gestita da Ademaro Cordoni che è anche l'attuale presidente di Confcommercio. Conosciuta per i suoi dolci, per l'efficienza del suo servizio, per il catering ormai divenuto storico, apprezzata per la sua fedeltà a se stessa da sempre e alla propria identità gastronomica e non soltanto, la pasticceria è un luogo di quelli che fanno la storia e costituiscono il senso di appartenenza alla città e alla collettività.

In un mondo dove si tende ad omogeneizzare il tutto senza distinzioni, ma solo con omologazioni senza senso e improvvisate, sapere che c'è ancora un luogo - e a Lucca più di uno - dove sappiamo riconoscere le nostre radici e al quale sentiamo di appartenere, per così dire, naturaliter, non può che renderci orgogliosi.

Ad Ademaro, a Renza, ad Helen e al negozio di via Pesciatina, al personale tutto di via Beccheria, gli auguri più grandi per un futuro altrettanto radioso come è stato, fino ad oggi, il passato.