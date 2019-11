Ristorazione in lutto, a Massarosa è scomparsa Nara Angeli

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 1 novembre 2019, 10:38

Undici anni consecutivi. Anche nel 2019 il Gambero Rosso ha confermato i tre bicchieri all'Enoteca Marcucci di Pietrasanta, l'ennesimo risultato prestigioso per un locale dove la degustazione di vini è, da sempre, un'esperienza unica

giovedì, 31 ottobre 2019, 09:32

Un inno ai Comics, al fumetto e a Diabolik l'allestimento predisposto dalla gastronomia Tambellini di piazza S. Frediano

mercoledì, 23 ottobre 2019, 17:42

Da quest’estate è attivo anche a Lucca servizio di consegne a domicilio di McDonald’s: McDelivery con cui è possibile ordinare comodamente da casa qualunque piatto disponibile al fast food di Viale Europa

martedì, 22 ottobre 2019, 23:55

Sono aperte le candidature per partecipare alla III Edizione del Drink World Tour il contest che vede sfidare 10 barlady toscane con la creazione di un cocktail, che si terrà domenica 1° dicembre a Il Desco, presso il Real Collegio a Lucca

domenica, 20 ottobre 2019, 18:22

Non c'è dubbio, Roma non si discute, si ama e noi non resistiamo più di qualche mese senza tornare dove tutto è cominciato. Questa volta abbiamo organizzato una sorpresa...

venerdì, 18 ottobre 2019, 13:36

Da nord a sud, dai tortellini emiliani ai prelibati cannoli siciliani, dai formaggi sardi a quelli dell'alpeggio, dai salumi toscani al pesto ligure, e molto altro ancora sono i prodotti presenti alla 15^ edizione de Il Desco, per indimenticabili esperienze gastronomiche e sensoriali da vivere a Lucca