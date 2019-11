Enogastronomia



Il Desco e la nuova frontiera digitale del food

giovedì, 28 novembre 2019, 13:13

di francesca sargenti

La celebrazione delle innovazioni tecnologiche e della trasformazione digitale ci hanno condotto a parlare di Cibo 4.0 a Il Desco edizione 2019, che apre i battenti domani 29 novembre alle ore 12.

La nascita di Internet e del World Wide Web con la diffusione della rete ha comportato una trasformazione in molti campi, anche per la conoscenza dei prodotti enogastronomici locali o dei monumenti delle nostre città facciamo sempre più riferimento ad app per trovare luoghi, alloggi, trasporti, prodotti ma non solo anche per vivere una vacanza come turista fai da te, senza dover andare alla cieca, grazie a app dedicate ad itinerari, suggerimenti o avere consigli su cosa fare e cosa vedere da parte dei residenti esperti.

Lucca: stories&tastes è la app che sarà presentata al Real Collegio, venerdì 29 novembre alle ore 17:00 grazie alla quale è possibile avere sempre a portata di mano sullo smartphone notizie, curiosità sui prodotti enogastronomici locali, raccontate direttamene dai produttori, dai ristoratori e da chi li commercializza con in sottofondo le arie tratte dalle opere del Maestro Giacomo Puccini.

Tebiki è la app turistica, ricca di itinerari digitali, smart, interattivi e coinvolgenti, pensati e creati da Guide Turistiche professioniste che attraverso delle pillole video accompagnano i turisti durante tutto il loro viaggio alla scoperta della città. Per i visitatori de Il Desco uno sconto sul videotour Lucca Gourmet, il codice con lo sconto è disponibile presso la segreteria della manifestazione Real Collegio.

Le strategie digitali sono importanti anche per tutti coloro che vogliono promuovere la propria attività sul web: se ne parla sabato 7 dicembre alle ore 17:00 in un talk a cura dell'associazione Welcome2Italy, in cui saranno affrontati i temi del sito web, dei motori di ricerca e dei social network perché non è sufficiente proporre ai propri clienti un prodotto di qualità, ma è fondamentale saperlo promuovere al meglio.

Ma come reagisce a tutto questo il cervello umano? Neuromarketing nel food, ovvero le emozioni come veicolo di marketing è lo speech dedicato a capire il funzionamento del cervello umano in relazione ai comportamenti di acquisto e comprendere come siano applicabili le tecniche di neuromarketing a questo ambito. Si potrà apprendere come si scrive un menu, come devono essere le luci o i profumi in un'attività legata alla ristorazione e come proporre ai propri clienti i prodotti.

L'appuntamento dedicato al food, punto di riferimento per la cultura culinaria italiana sarà aperto nei giorni 29, 30 novembre e 1 dicembre / 6, 7 e 8 dicembre 2019 con tante occasioni nel segno del divertimento, della cultura e dell'intrattenimento. Nei giorni di apertura la mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta con orario continuato (venerdì 12:00 – 20:00, sabato e domenica 10:00 – 20:00).

Sul sito ildesco.eu e sulle pagine social, è possibile consultare l'elenco degli espositori con l'indicazione della provenienza e dei prodotti che saranno in vendita a Il Desco, nonché il programma completo degli eventi che si terranno al Real Collegio e il calendario Esco dal Desco.

La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dei Beni culturali, della Regione Toscana è sostenuta dal Comune di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla banca del Monte di Lucca. Sponsor della manifestazione ad oggi sono: Mediaus, Naturanda, Paperlynen caps, Ecocanny, Puccini e la sua Lucca, Noi Tv, Sofidel, Lucca Kids, Zebar street cafè, Comunity CFA, Caffè Bonito, Cook inc, Goditalia e Five Stars.