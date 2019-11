Enogastronomia



Il Gambero Rosso premia con i tre bicchieri l'Enoteca Marcucci

venerdì, 1 novembre 2019, 10:38

Undici anni consecutivi. Anche nel 2019 il Gambero Rosso ha confermato le tre bottiglie all'Enoteca Marcucci di Pietrasanta, l'ennesimo risultato prestigioso per un locale dove la degustazione di vini è, da sempre, un'esperienza unica. Michele Marcucci anche quest'anno si è recato a Roma, allo Sheraton Hotel, per la consegna del premio che, ormai, tradizionalmente si aggiudica ogni anno da una vita o quasi. I tre bicchieri, infatti, assegnatigli dal Gambero Rosso, sono la conferma e la dimostrazione di una tipicità e di una peculiarità più uniche che rare.

"Sono contento di questo ennesimo riconoscimento dalla guida del Gambero Rosso - ha commentato Michele Marcucci - Sono andato giù a Roma soddisfatto perché, in fondo, si tratta di un riconoscimento al proprio lavoro e al proprio impegno. Sono rimasto a Roma anche per la cena dove i più prestigiosi cuochi hanno cucinato sempre all'albergo dell'Eur per gli ospiti e i premiati. Roma una vacanza meritata e un appuntamento immancabile al quale tengo moltissimo. Fra pochi giorni chiuderemo per la pausa invernale per poi riaprire a dicembre come sempre per l'Immacolata".