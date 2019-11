Enogastronomia



Il panettone della Cremeria... Opera d'arte e di artigianato

domenica, 24 novembre 2019, 16:50

Che Cremeria Opera di Mirko Tognetti, stabilmente in viale Luporini 951 e in via per S Alessio 927, fosse garanzia di qualità è risaputo, ma, che il profumo del dolce, ambasciatore che annuncia l'imminente approssimarsi del Natale, preparato artigianalmente con le proprie mani da Mirko superasse il tempestio dell'acqua battente, non era per niente scontato.

Infatti, in pochi hanno saputo resistere al panettone artigianale di Mirko della Cremeria Opera, preparato secondo antiche ricette. Il colpo d'occhio è immediatamente colto da ben sette panettoni in bella mostra sul buffet. Si, perché le cose sono state fatte per accontentare non solo gli aficionados del panettone classico, ma con uno sguardo proiettato al presente e futuro secondo le tendenze e sapori esotici.

Oltre al panettone classico, Mirko propone quello all'orzo, allo zenzero, alla curcuma con pinoli e miele, al cioccolato, al limone e, per l'occasione, uno speciale di cui non ha svelato la ricetta. Infatti per coloro che avessero indovinato, al gusto, i dieci ingredienti, ne avrebbero ricevuto uno in regalo.

Mirko parla e intrattiene amici e clienti abituali e non, sempre sorridente e cordiale, la passione gli fa superare la stanchezza derivata dall'estenuante lavoro che ci vuole per produrre i panettoni: basta pensare che per qualsiasi quantità di impasto sono necessarie circa trentacinque ore di lievitazione.

Mirko racconta: "Tutto parte da una profonda passione per il mio lavoro. Qualche anno fa ebbi un incontro con il maestro del panettone, Igino Massari, che mi indusse a intraprendere un corso di due anni e da lui ho imparato tutti i segreti per realizzare questi gioielli natalizi".

Gli ingredienti del panettone di Mirko Tognetti e la sua Cremeria Opera sono: lavoro, passione e tradizione!