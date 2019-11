Enogastronomia



Mario e Barbara aprono il loro nuovo ristorante, Rue Prudente, in via Anfiteatro

domenica, 17 novembre 2019, 10:11

E' morta la Locanda di Bacco, via Rue Prudente. Proprio così. Dopo alcuni anni in via San Giorgio, Massimo Mazzaro e Barbara Madrigali hanno deciso che era arrivata l'ora di cambiare location e non solo. Così, animati dal loro inguaribile entusiasmo, contagioso e dalla voglia di sorprendere ancora, hanno aperto alcuni giorni fa il loro nuovo ristorante in via Anfiteatro, due passi dal Fillungo e da Piazza San Frediano. Si chiama Rue Prudente e ripropone la cucina italiana e romana che ha fatto, in questi anni, della Locanda un unicum pressoché introvabile a queste latitudini. Belli i locali e gli arredi in via Anfiteatro, calda come sempre l'atmosfera, cucina ampia e piatti variegati.

Felici per questa nuova avventura enogastronomica Mario e Barbara (nella foto nel nuovo locale) ai quali la Gazzetta di Lucca augura la più grande delle fortune. A proposito, stasera nessuno ci toglie dalla testa, dopo un paio di giorni a Milano, una bella matriciana.

Avanti tutta.

Per prenotazioni: 327/8944595