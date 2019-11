Enogastronomia



Mario e Barbara inaugurano il San Bartholomeo

giovedì, 21 novembre 2019, 17:41

Una bella serata, l'ennesima, quella di ieri per Barbara Madrigali e Mario Mazzero, i nuovi gestori del ristorante St. Bartholomeo in via Anfiteatro. Un aperitivo e anche qualcosa di più per tutti i partecipanti che hanno affollato i locali a partire dalle 19 e fino a sera inoltrata. Come sempre ottima padrona di casa Barbara con Mario alle batterie intento a cucinare e a preparare i piatti. Vino a volontà da dietro il bel bancone subito all'ingresso del locale. Una bella soddisfazione per la coppia di gestori che hanno chiuso la Locanda di Bacco in via San Giorgio per trasferirsi, armi e bagagli, in via Anfiteatro.

"E' un giorno importante per noi - spiega Barbara Madrigali - Siamo contenti di poter ricominciare una nuova esperienza animati dalla stessa passione e dallo stesso entusiasmo di sempre. Ringraziamo i tanti amici che sono venuti a trovarci per l'occasione. Abbiamo fatto il possibile per rendere piacevoli gli ambienti e crediamo di esserci riusciti".

Ristorante St. Bartholomeo

Via Anfiteatro 29/a

Tel. 327/8944595

Foto Ciprian Gheorghita