Enogastronomia



Riapre il ristorante St. Bartholomeo con Mario e Barbara

martedì, 19 novembre 2019, 13:03

Domani, mercoledì 20 novembre, dalle 19 in poi, inaugurazione del ristorante St. Bartholomeo in via Anfiteatro con la nuova gestione di Mario Mazzero e Barbara Madrigali. Questi ultimi, dopo aver lasciato La Locanda di Bacco in via S. Giorgio, hanno subito intrapreso una nuova esperienza con il medesimo entusiasmo e la passione di sempre.

Riapre, così, i battenti, un locale situato in una delle più belle strade del centro storico cittadino, quella via Anfiteatro che, negli ultimi anni, ha avuto una rinascita proprio grazie, ma non soltanto, alla ristorazione. Atmosfera calda nel nuovo ristorante St. Bartholomeo, belli gli arredi, ottime le luci che trasmettono intimità pur senza essere esageratamente 'basse', anzi. Buona la disposizione dei tavoli, colpisce l'ingresso del locale e il banco del bar, ampia la cucina.

Ai fornelli il solito, mitico Mario Mazzero, cucina romana, ma non soltanto, in primis e un passato glorioso come gestore, per anni, del Caffè Di Simo in via Fillungo. "Sono e siamo soddisfatti - spiega - per questa nuova esperienza che ci permette di continuare ad essere presenti nel cuore del centro storico. Abbiamo lasciato la Locanda di Bacco non certo per la localizzazione, ottima né per la nostra clientela affezionata che ci ha sempre seguito con calore. Comunque adesso basta pensare al passato e guardiamo avanti. Abbiamo trovato, questa volta e per questo locale, un interlocutore con il quale abbiamo trovato subito una intesa basata su onestà e disponibilità a venirsi incontro. Quello che cercavamo da tempo. Domani, mercoledì 20 novembre, inaugureremo alle 19 e con l'occasione voglio ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini in questa importante decisione. Alla città un invito a venirci a trovare, cercheremo di migliorarci sempre di più".

Foto di Ciprian Gheorghita