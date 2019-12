A scuola di 'Panettologia' da Mirko Tognetti della Cremeria Opera

Altri articoli in Enogastronomia

sabato, 14 dicembre 2019, 20:29

Una stella Michelin per il secondo anno consecutivo al ristorante Il Giglio di Paola Barbieri e ai suoi tre... maghi in cucina: Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi

sabato, 14 dicembre 2019, 19:33

Una giornata nel corso della quale Sandra Bianchi e il suo staff hanno voluto far assaggiare ai propri clienti le delizie del Natale a cominciare dai panettoni artigianali

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:55

A Natale, si sa, siamo tutti più buoni! Ed è proprio la bontà il tema delle feste natalizie firmate Cremeria Opera. La gelateria, infatti, ha deciso di ospitare, oltre a un evento goloso, il “Babbo” più atteso da ogni bambino, per festeggiare il Natale con i suoi clienti, dai quelli...

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:51

Uno dei dolci natalizi per eccellenza, il panettone, si “tinge” di rosso per accogliere le festività ormai alle porte. Questa la novità ideata dalla pasticceria Sandra & l’angolo dolce che quest’anno, infatti, offrirà una gustosa novità che i suoi clienti potranno assaggiare, in anticipo, in occasione della degustazione di questa...

giovedì, 12 dicembre 2019, 12:20

Che Cremeria Opera di Mirko Tognetti, stabilmente in viale Luporini 951 e in via per S Alessio 927, fosse garanzia di qualità è risaputo, ma, che il profumo del dolce, ambasciatore che annuncia l'imminente approssimarsi del Natale, preparato artigianalmente con le proprie mani da Mirko superasse il tempestio dell'acqua battente,...

giovedì, 12 dicembre 2019, 12:19

Manca poco più di un mese a Natale e l'attesa ha un sapore più dolce alla Cremeria Opera, oltre che per i loro gustosissimi gelati e prodotti anche per le iniziative in programma