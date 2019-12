Enogastronomia



Arriva dicembre e AILI torna al Desco!

giovedì, 5 dicembre 2019, 10:54

Nell’ultimo fine settimana di novembre e nel primo di dicembre, torna a Lucca Il Desco, la nota manifestazione enogastronomica, giunta ormai alla 15esima edizione, che celebra il cibo, in tutte le sue forme e tutte le sue sfaccettature, e le tipicità sia locali che non.

Nel secondo week end della manifestazione legata al mondo del food, tra gli stand di aziende e produttori biologici e biodinamici, anche AILI sarà presente con un appuntamento imperdibile e tante nuove soprese.

Il 7 dicembre, dalle ore 16 alle ore 17.30, in Sala dell’Orzo al primo piano di Real Collegio si terrà lo showcooking in collaborazione con NutriFree e la sua chef Emanuela Ghinazzi dove, oltre a svelare i trucchi del mestiere, si cimenterà in ricette senza lattosio e senza glutine, utilizzando molti dei prodotti certificati LFree.

Un’occasione ghiotta ma soprattutto imperdibile anche in vista delle prossime festività natalizie, per imparare a realizzare un menù delle feste adatta a tutti.

Al termine dello showcooking, i partecipanti potranno assaggiarne il risultato, per scoprire che senza lattosio e senza glutine è semplice e buono!

Ma AILI pensa anche ai regali di Natale!

Al Desco torna ScatolFree, la soluzione perfetta per regalare tante bontà senza lattosio e senza glutine, prodotte dalle migliori aziende italiane del settore.

Dopo il successo della scorsa edizione, quest’anno ScatolFree diventa più grande, grazie alle nuove certificazioni LFree e alle sinergie strette, che hanno caratterizzato il 2019.

Nei box sono presenti 8 prodotti, sia dolci che salati, che vanno dal mini Panettone Bauli, alle golose spalmabili di Oggi Gelato; dal panfette integrale Nutrifree alle patatine senza glutine e senza lattosio Riso Scotti.

Con una donazione minima, oltre al box coi suoi prodotti è possibile contribuire allo sviluppo dei progetti di AILI, volti alla sensibilizzazione e alla formazione sul mondo dell’intolleranza al lattosio.

Appuntamento sabato 7 e domenica 8 dicembre, al Desco!