Cenone di San Silvestro: Franco Mare. Location, servizio e sontuoso menu

martedì, 10 dicembre 2019, 10:39

Sontuoso, ricco d'atmosfera. Il Franco Mare, ad oggi, è indubbiamente uno dei locali di maggior fascino dell'intera provincia. Ne sono passati di anni sotto la guida di Davide Stefanini: una location calda, bellissima, accogliente e, senza dubbio, uno dei migliori servizi possibili. La cucina affidata al giovane Alessandro Ferrarini, ha confermato le due forchette Michelin e punta sempre più in alto, tra contemporaneità e tradizione, senza scordarsi le radici del locale: l'orto, la barca da pesca di proprietà. Freschezza, ricerca, superqualità.

I ragazzi del Franbco Mare ci fanno pervenire quello che è uno dei Cenoni di San Silvestro più di grido: sfarzo, varietà, memoria. Sorprese, accompagnamente musicali (soffusi e non ingombranti), momenti di puro brindisi. Il menu è quellop delle grandi occasione, dal gala.

Dopo l'aperitivo di benvenuto, si inizia con ben quattro antipasti: Ostrica cioccolato, mela verde e cetriolo seguito da Gambero Rosso crudo, daikon, menta e sedano. Ancora Triglia, cime di rapa e pomodoro per concludere con Cicale, burrata, pistacchi e polenta.

Per i primi, na variazione del noto risotto del locale, Riso, cavolo nero, veraci, robiola e limone. Poi il classico Tagliolino burro, parmigiano e tartufo. Sfizioso l'entrata dei secondi, con Melanzane e foie gras per poi affondare la nostra voluttà in un altro classico del locale, la preziosissima Aragosta, lattuga, gin, ristretto di pollo e spugnole. Dessert che colpiscono nella storia della cucina italiana: Cioccolato, pere, spezie e mascarpone e, immancabile, il Panettone della tradizione. Tutto, ovviamente, homemade.

Non finisce qui, perché dopo il brindisi di mezzanotte, alle ore 1 arriverà il cotechino con lenticchie, un'altra tradizione scaramantica per il buonaugurio di un ricco 2020.

Il menu è proposto a 150 euro, vini esclusi.

Prenotazioni al 0584 20187. MAggiori info e form di prenotazione anche sul sito del locale: https://ristorantefrancomare.com/

Franco Mare

via Lungomare Roma 41

Marina di Pietrasanta, Pietrasanta (Lucca)

tel. +39 0584 20187

ristorantefrancomare.com