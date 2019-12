Enogastronomia : News,sui 50 euro



Colore e Sapori: in una villa la cucina (buona!) del giovane Raoul Susini

mercoledì, 4 dicembre 2019, 10:02

di Marco Bellentani

Da qualche mese, Colore e Sapori, in Viale Carducci, prospicente le mura di Lucca, gode di una nuova gestione: un vero e proprio progetto sul drink & food che regala alcune novità nella nostra città. Una location rara, in una splendida villa, con rimandi decò, sale con arazzi e uno stile misto tra l'antico e il moderno, per un'offerta che si sta evolvendo come i suoi due piani. Il primo tra cocktail bar e ristorante: adatto per aperitivi, sfiziosi snack (sta per inaugurarsi una sorta di pinseria), anche il fumo freddo del Narghilè e il secondo tra pesce fresco e grandi carni: il ristorante. Il progetto gode dell'esperienza di Giuliano Susini, già chef di diversi locali a Mosca e con una storia/avventura di respiro internazionale e, va sottolineato, della bella mano del figlio, a cui Giuliano lascia la cucina: il giovanisso Raoul Susini.

La nostra visita, che ripeteremo, un po' casuale, un po' spinta dalla curiosità della location, infatti, si concentra sulle belle speranze di questo giovane italo/brasiliano: 21 anni. Già con esperienze estere (Dubai), Raoul ci regala un'ottima conoscenza della materia, classicismo italico e attenzione ai processi tecnici del mestiere di chef. Non c'è mai improvvisazione, ma non c'è nemmeno spocchiosità, voglia di stupire fine a se stessa, tanto comune nei giovani rampolli. Concentrandosi nel menu di carne - e promettendo una nostra review anche sul pesce, che si presenta in una vetrina ghiacciata all'entrata del secondo piano - scopriamo la cena a Colore e Sapori. Stanze raffinate, servizio alla mano e una carta di vini che sta attenta sia alla qualità che alla salubrità della bevuta: etichette come Solatione, Fattoria Terranuova, Prosecchi col fondo si incastonano deliziosamente con etichette blasonate, costituendo una carta dei vini piacevole, per esperti e neofiti.

Per la carne, non ci si limita al prezioso Tomahawk, a tagli di manzo, ma si procede sicuri verso un percorso rigoroso, ricco, opulento. Iniziamo con l'Insalata di Anatra, con mango e prugne, dove il pennuto è reso croccante, sfizioso. Buono il Risotto zafferano e guancia, con un'ottima mantecatura e con un delicato lavoro di chef sullo zafferano, dove non si odono note sbruciacchiate ne insaporitori. Lasciamo agli improvvisati tale materia, Raoul - per la sua età - sorprende piacevolmente. Epico l'Agnello, presentato con il suo stinco, finemente rigenerato, abbondante, suadente. Di buona fattura anche l'Anatra Muta con Mostarda di Cremona. Non ci si inventa nulla, ma si procede con una mano che sembrerebbe più da decano che da giovane di belle promesse. Nei tavoli accanto vediamo servire pesce al sale, voluminosi spaghetti di mare. Al piano terra si può finire con un cocktail, una Charteuse, un Rum d'annata. Prezzo medio sui 50, per una location che sta ancora definendosi, ma che gode della bellezza e della storia delle ville di Lucca. Gente che sa il fatto suo, senza fare la voce grossa, e un piccolo talento - da non disperdere - a nome Raoul. La strada è ancora lunga, ma le basi sono da bomber. Bravo.

Tradizione. Bellezza. Sostanza.

(foto da cellulare dell'autore)