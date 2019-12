Enogastronomia : Borgo a Mozzano



Eccopinò: il Pinot Nero Toscano

lunedì, 2 dicembre 2019, 16:48

di MB

Si svolgerà domani a Borgo a Mozzano - con ingresso gratuito ai soli operatori di settore - Eccopinò, evento legato alla nobile bacca: il Pinot Nero, in toscana. Sono diverse le aziende "coinvolte" in questa coltura e nello sviluppo di un modo di fare Pinot Nero tutto nostro. Manifestazione che ha l'onore di ospitare uno dei più importanti esperti di vino in Italia, Armando Castagno, che con "Uomini, Paesaggi e Vigne" terrà una conferenza sul tema a partire dalle 11. E, dopo il classico rinfresco, gli esperti saranno invitati a degustare i Pinot Nero delle aziende partecipanti: Cantina Bravi (Camporgiano - LU), Castel Del Piano (Licciana Nardi - MS), Fattoria Il Lago (Dicomano - FI), Frascole (Dicomano - FI), Il Rio (Vicchio - FI), Macea (BOrgo a Mozzano - LU), POdere La Civettaja (PratoVecchio - AR), Terre di Giotto (Vicchio - FI).

I Vignaioli del Pinot Nero dell'appennino toscano e le nuance di questa bacca, nel nostro territorio.

Borgo a Mozzano, Salone delle Feste - Circolo Unione-

Per info e accrediti: vignaiolidellappenninotoscano@gmail.com