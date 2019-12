Enogastronomia



Esco dal Desco: successo dell’evento al Carmine

domenica, 8 dicembre 2019, 13:48

di francesca sargenti

Tantissima gente di tutte l’età, venuta anche da fuori Lucca per partecipare all’evento inserito nel programma di Esco dal Desco, dedicato agli amanti della birra artigianale e del cibo da strada. Stiamo parlando dell’HoppyBoozeday | Winter Edition, che si è tenuto sabato 7 dicembre nel Mercato del Carmine, dove per 7 ore, 14 birrifici con 26 spine di birre artigianali rigorosamente made in italy e 8 ristoranti di Lucca, hanno conquistato un pubblico numerosissimo.

Parte del ricavato dell’evento, realizzato dall’Associazione Beerifrangente in collaborazione con la Camera di commercio di Lucca e il Comune di Lucca, sarà devoluto in beneficienza all’associazione Luccasenzabarriere.

“Abbiamo appreso con molto piacere – ha dichiarato il presidente dell’associazione Domenico Passalacqua – la notizia che parte dell’incasso sarà devoluto alla nostra associazione a sostegno dei nostri progetti e attività, e ringraziamo gli organizzatori che hanno creduto al nostro impegno e ai nostri obiettivi”.

L’associazione Luccasenzabarriere in questi giorni è impegnata anche al Real Collegio per Il Desco, dove per il secondo anno consecutivo garantisce con i propri volontari il regolare utilizzo dell’ascensore presidiando il flusso di accesso al primo piano per coloro che hanno necessità, oltre ad un servizio di emergenza, in caso di malfunzionamento, tramite un montoscale messo a disposizione dall’Ortopedia Michelotti.