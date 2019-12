Enogastronomia



Giornalisti internazionali a Lucca per Il Desco

martedì, 3 dicembre 2019, 13:09

di francesca sargenti

Giornalisti internazionali hanno trascorso qualche giorno a Lucca in occasione del primo week end de Il Desco ospiti di Lucca Promos, per scoprire il nostro territorio alla scoperta dei luoghi significativi nel segno di The lands of Giacomo Puccini, oltre a visitare la mostra mercato dedicata ai prodotti enogastronomici di qualità.

La delegazione, composta da giornalisti e bloggers di importanti testate giornalistiche e travel media internazionali, provenienti da Germania, Spagna e Polonia, ha fatto tappa nei luoghi più suggestivi legati al Maestro Puccini, nel centro storico di Lucca con la visita del Museo Casa Puccini, ma non è mancata anche una visita alla Domus Romana. Fuori dalle mura hanno ammirato il parco della Villa Torrigiani, e le colline lucchesi dove hanno potuto fare degustazioni di vini e olio presso l'Azienda agricola Colle di Bordocheo e la Soc. Agr. Wandanna e di prodotti tipici, in particolare formaggio presso l'Azienda Agricola Al Carli.

La visita a Il Desco è stata l'occasione per incontrare e intervistare altre produzioni locali, tra gli espositori della manifestazione e vivere personalmente l'esperienza enogastronomica della manifestazione, per poterla ancor meglio raccontare sulle pagine delle proprie testate.

I ristoratori locali hanno collaborato alla buona riuscita del press trip grazie all'ospitalità offerta ai rappresentati della stampa, invitandoli ad assaggiare i piatti della tradizione lucchese.

L'iniziativa rientra nel programma di Lucca Promos, società della CCIAA di Lucca, per la promozione e valorizzazione dell'intero territorio di Lucca nell'ambito della campagna The lands of Giacomo Puccini.