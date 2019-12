Giornata nazionale della Colletta Alimentare - Round Table 51 Lucca

Altri articoli in Enogastronomia

martedì, 3 dicembre 2019, 13:09

Giornalisti internazionali hanno trascorso qualche giorno a Lucca in occasione del primo week end de Il Desco ospiti di Lucca Promos, per scoprire il nostro territorio alla scoperta dei luoghi significativi nel segno di The lands of Giacomo Puccini, oltre a visitare la mostra mercato dedicata ai prodotti enogastronomici di...

lunedì, 2 dicembre 2019, 16:48

Si svolgerà domani a Borgo a Mozzano - con ingresso gratuito ai soli operatori di settore - Eccopinò, evento legato alla nobile bacca: il Pinot Nero, in toscana. Sono diverse le aziende "coinvolte" in questa coltura e nello sviluppo di un modo di fare Pinot Nero tutto nostro.

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:02

Capita di innamorarsi di un piatto e di volerne più di quanto, umanamente, è possibile ingurgitarne. A noi è successo, nel week-end, a Pitigliano, città del tufo, a pranzo nel ristorante di Marcello Carboni

domenica, 1 dicembre 2019, 21:04

Ci voleva bene, questo è certo. E noi gliene volevamo altrettanto. Ci eravamo conosciuti tanti anni fa, probabilmente agli inizi degli anni Novanta, ma la nostra amicizia, fatta di qualche silenzio e poche parole (suoi), molto entusiasmo e frenesia (nostre), era maturata nel corso degli anni, a mano a mano...

sabato, 30 novembre 2019, 15:41

I disturbi del sonno e la sana alimentazione saranno protagonisti insieme a grandi esperti di queste materie al Desco domenica 1 dicembre alle ore 10.30, presso il Real Collegio di Lucca

venerdì, 29 novembre 2019, 16:37

Questa mattina Il Desco ha aperto i battenti del portone della prestigiosa location di Real Collegio a Lucca: il presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli, il sindaco del comune di Lucca, Alessandro Tambellini, e il presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini hanno eseguito il "rito" del taglio...