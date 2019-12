Enogastronomia



La pasticceria Sandra & l’angolo dolce porta in tavola tutto il calore delle feste

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:51

di giulia del chiaro

Uno dei dolci natalizi per eccellenza, il panettone, si “tinge” di rosso per accogliere le festività ormai alle porte. Questa la novità ideata dalla pasticceria Sandra & l’angolo dolce che quest’anno, infatti, offrirà una gustosa novità che i suoi clienti potranno assaggiare, in anticipo, in occasione della degustazione di questa domenica: il panettone alla rapa rossa.

Un’idea nata a partire dal successo del cornetto alla rapa rossa, quotidianamente presente sul banco della pasticceria: “Sulla scia del cornetto alla rapa rossa, molto apprezzato dai nostri clienti – spiega, infatti, Sandra Bianchi, titolare della pasticceria di Borgo Giannotti – per le feste natalizie abbiamo pensato di proporre l’utilizzo dell’estratto di rapa rossa fresca anche in un dessert tipico delle feste natalizie”.

Si tratta di un dolce tutto da scoprire e di una novità che incuriosisce. È per questo motivo che la titolare, questa domenica alle 15.30 (15 dicembre), accoglierà i clienti più curiosi, e golosi, per una degustazione di “sua maestà il panettone” nella nuova versione firmata L’angolo dolce.

“I nostri clienti più affezionati – racconta, infine, Sandra Bianchi – hanno già risposto positivamente alla new entry tutta da gustare, viste le tante prenotazioni già ricevute. L’appuntamento per la degustazione di questa domenica è aperto a tutti e vuole essere un modo per permettere ai clienti di assaggiare la versione rivisitata del panettone, insieme alle tante proposte della tradizione, dai panettoni classici al pandoro e altre prelibatezze, ma anche un momento per scambiarci gli auguri di Natale”.