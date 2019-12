Le fornelle partecipano a Il Desco 2019

Altri articoli in Enogastronomia

mercoledì, 4 dicembre 2019, 13:03

In occasione dell'ultimo fine settimana di apertura de Il Desco, si terrà sabato 7 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 24:00 presso il Mercato del Carmine a Lucca l'edizione invernale del Hoppy Boozeday

mercoledì, 4 dicembre 2019, 10:02

Da qualche mese, Colore e Sapori, in Viale Carducci, prospicente le mura di Lucca, gode di una nuova gestione: un vero e proprio progetto sul drink & food che regala alcune novità nella nostra città. Una location rara, in una splendida villa, con rimandi decò, sale con arazzi e uno...

martedì, 3 dicembre 2019, 18:34

Ottimo risultato per i volontari della Round Table 51 Lucca impegnati sabato 30 novembre nella "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare", organizzata da Banco Alimentare

martedì, 3 dicembre 2019, 13:09

Giornalisti internazionali hanno trascorso qualche giorno a Lucca in occasione del primo week end de Il Desco ospiti di Lucca Promos, per scoprire il nostro territorio alla scoperta dei luoghi significativi nel segno di The lands of Giacomo Puccini, oltre a visitare la mostra mercato dedicata ai prodotti enogastronomici di...

lunedì, 2 dicembre 2019, 16:48

Si svolgerà domani a Borgo a Mozzano - con ingresso gratuito ai soli operatori di settore - Eccopinò, evento legato alla nobile bacca: il Pinot Nero, in toscana. Sono diverse le aziende "coinvolte" in questa coltura e nello sviluppo di un modo di fare Pinot Nero tutto nostro.

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:02

Capita di innamorarsi di un piatto e di volerne più di quanto, umanamente, è possibile ingurgitarne. A noi è successo, nel week-end, a Pitigliano, città del tufo, a pranzo nel ristorante di Marcello Carboni