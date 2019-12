“Opera di… Natale”: alla Cremeria Opera tutto il gusto delle feste

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:51

Uno dei dolci natalizi per eccellenza, il panettone, si “tinge” di rosso per accogliere le festività ormai alle porte. Questa la novità ideata dalla pasticceria Sandra & l’angolo dolce che quest’anno, infatti, offrirà una gustosa novità che i suoi clienti potranno assaggiare, in anticipo, in occasione della degustazione di questa...

giovedì, 12 dicembre 2019, 12:20

Che Cremeria Opera di Mirko Tognetti, stabilmente in viale Luporini 951 e in via per S Alessio 927, fosse garanzia di qualità è risaputo, ma, che il profumo del dolce, ambasciatore che annuncia l'imminente approssimarsi del Natale, preparato artigianalmente con le proprie mani da Mirko superasse il tempestio dell'acqua battente,...

giovedì, 12 dicembre 2019, 12:19

Manca poco più di un mese a Natale e l'attesa ha un sapore più dolce alla Cremeria Opera, oltre che per i loro gustosissimi gelati e prodotti anche per le iniziative in programma

martedì, 10 dicembre 2019, 23:06

Una passione capace di attraversare tre generazioni, il desiderio di offrire prodotti di alta qualità e un obiettivo di fondo: crescere restando una realtà radicata sul territorio e vicina agli abitanti. Queste le fondamenta su cui la famiglia Tambellini ha costruito il proprio marchio

martedì, 10 dicembre 2019, 10:39

Sontuoso, ricco d'atmosfera. Il Franco Mare, ad oggi, è indubbiamente uno dei locali di maggior fascino dell'intera provincia. Ne sono passati di anni sotto la guida di Davide Stefanini: una location calda...

domenica, 8 dicembre 2019, 13:48

Tantissima gente di tutte l’età, venuta anche da fuori Lucca per partecipare all’evento inserito nel programma di Esco dal Desco, dedicato agli amanti della birra artigianale e del cibo da strada. Stiamo parlando dell’HoppyBoozeday | Winter Edition, che si è tenuto sabato 7 dicembre nel Mercato del Carmine