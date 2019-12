Enogastronomia



Per chi cerca la novità, cenone di San Silvestro al Kinki Sushi

sabato, 28 dicembre 2019, 23:38

Un modo per essere ancora più inseriti, integrati, vicini alla città di Lucca che li ospita e che sta tributando loro consensi e soddisfazione. Lorenzo ha trascorso gran parte della sua vita in Italia e qui, per la precisione a Brescia, ha vissuto molti San Silvestro insieme ai compagni di scuola italiani. Ha, così, imparato molte delle nostre abitudini ed è anche per questo che, pur essendo nato in Cina, ora non si muoverebbe dal nostro Paese per niente al mondo dove vive con la moglie e due figli. Con lui Riccardo, insieme hanno aperto il Kinki Sushi a settembre in via delle Città Gemelle 51 a S. Anna e hanno scelto di essere aperti non solo anche il 1 gennaio 2020 prima giornata del nuovo anno, ma, soprattutto, di festeggiare con i clienti lucchesi l'arrivo del nuovo anno con il cenone di San Silvestro la sera del 31 dicembre martedì.

Per l'occasione hanno voluto augurare tutti insieme - nelle foto di Ciprian Gheorghita - buon anno in lingua italiana e in lingua cinese.

Quanto al menu, per due persone, lo hanno preparato con amore e cura, eccolo:

Antipasti:

Wakame

Edaname

Involtini primavera

Carpacci misti tartare salmone

Tartare tonno

Primi piatti

Sashimi misti 24 pezzi (Salmone, tonno, branzino, gamberi rossi, scampi, ostrica)

Nigiri misti 12 pezzi

Uramaki misti 20 pezzi

Hossomaki misti 6 pezzi

Guakan misti 8 pezzi

Secondi piatti

Spaghetti astice

Grigliata mista (Spiedini misti salmone tonno branzino gamberoni)

Tempura miste 8 pezzi

Una bottiglia di vino in omaggio

Dessert

Spumante

Fuochi d'artificio

Il prezzo della serata è di 36,8 euro a persona. Le portate del menu sono in condivisione. Prenotazione minima due persone.

Per informazioni e prenotazioni chiamare allo 0583/511268