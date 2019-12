Enogastronomia



Zebar propone il suo Aperishopping

lunedì, 23 dicembre 2019, 16:09

Nonostante le polemiche sul parcheggio delle Tagliate occupato dal circo con gli animali proprio durante i giorni e le sere dello shopping natalizio, da Zebar non ci si perde d'animo e si rilancia proponendo il pubblico con l'aperishopping!!

Orario continuato fino alle 21,00 con sfiziosità a buffet, piatti caldi e freddi da consumare sul posto dopo aver lasciato l'auto diretti verso le ultime ore di frenetico shopping.

“Acquistare nei negozi nella propria città è una scelta importante da parte di tutti noi che ha ricadute tangibili sulla vita dell'intero centro storico ed in generale di tutto il territorio - afferma Samuele Cosentino uno dei titolari - Peccato ci sia dimenticati dei festeggiamenti per la moratoria fatta l'anno passato inerente al blocco del circo con gli animali e peccato che questa enorme struttura sia arrivata proprio in queste ore a bloccare il più grande parcheggio gratuito della città.”

Zebar invita tutti a venire al parcheggio delle Tagliate, i posti liberi sono comunque molti e sono gratuiti. Il passo per arrivare in centro è davvero breve e l'opportunità dello spuntino passeggero è un motivo in più per non mancare.