Enogastronomia



Il birrificio Birroir ha incontrato gli studenti dell'alberghiero Martini

venerdì, 15 febbraio 2019, 18:12

Martedì 12 febbraio si è tenuto il primo appuntamento del progetto che vede coinvolti l'istituto alberghiero Martini di Montecatini e il birrificio Birroir di Segromigno in Monte (Capannori). Alla presenza dei professori Alessandro Trinci, Daniele Cecchi e Gabriele Bonfanti, il mastro birraio Gabriele Lorenzi ha tenuto una lezione sulla birra davanti a 40 ragazzi, appartenenti a due classi quarte della scuola.

"Gli studenti sono stati molto attenti e incuriositi – hanno commentato la visita dal Birrificio Birroir –. È stata una lezione vivace: il mastro birraio ha utilizzato un linguaggio e delle immagini giovani, riuscendo a catturare l'attenzione degli studenti. La lezione è durata due ore e vi sono stati anche un paio di assaggi di birre: la nostra artigianale e una industriale, per far sentire la differenza. È stato anche un momento di educazione al bere: non un bere indiscriminato ma un bere consapevole".

Il progetto proseguirà con due visite guidate (una per classe) al birrificio, che si terranno nelle prossime settimane. I ragazzi assisteranno così alle varie fasi di lavorazione e potranno vedere gli strumenti che il mastro birraio utilizza. Verrà anche organizzata una degustazione delle birre in collaborazione con la pizzeria Mara Meo di Lammari. "Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla scuola, ai professori e ai ragazzi per l'accoglienza che ci hanno riservato" hanno affermato dal birrificio Birroir.