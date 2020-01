Enogastronomia



Coniglio con polenta, poi, tutto a... sorpresa alla Tosca di Gignano di Brancoli

mercoledì, 29 gennaio 2020, 18:27

Consueto appuntamento enogastronomico del giovedì sera alla Tosca di Paolino Luporini a Gignano di Brancoli. Al costo di 15 euro tutto compreso coniglio e polenta oltre a tutto il resto.

Paolo Luporini una ne fa e cento ne pensa. Così questa settimana, per domani 30 gennaio, ha pensato bene di organizzare una cena il cui piatto principe sarà il coniglio con la polenta e le olive oltre all'antipasto, il primo, le bevande e il caffè. Prezzo per amici e non 15 euro, una prelibatezza da non perdere come, del resto, tutti gli appuntamenti del giovedì sera.

Questa volta, però, Paolino si è voluto riservare la sorpresa per gli altri piatti del menu.

Per informazioni e prenotazioni:

Trattoria La Tosca

via Pieve di Brancoli 6179

Gignano di Brancoli (Lucca)

Telefono 0583 965016 - 3209033186