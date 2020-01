Enogastronomia



Franco Mare, un'ancora di... certezza

lunedì, 6 gennaio 2020, 21:59

di aldo grandi

Può sembrare un miraggio, ma per chi, come noi, lo conosciamo da tempo, il ristorante Franco Mare sul viale a mare di Marina di Pietrasanta è una vera e confortante realtà. All'apparenza può sembrare uno dei tanti stabilimenti balneari che affollano la riviera versiliese e, in effetti, Franco Mare è anche questo, una splendida spiaggia attrezzata con tanto di piscina meravigliosa e alto livello dei servizi. Varcando la soglia d'ingresso, un ampio parcheggio con una palma in mezzo e un ingresso romantico e accattivante alla struttura. Così si entra direttamente nella reception da dove, poi, si può andare verso le cabine lungo un percorso ovattato e riservato oppure accomodarsi al ristorante.

Abbiamo trascorso in questa sala arredata con gusto con tavoli che, pur essendo vicini, sembrano essere sospesi nel tempo e nello spazio, molte serate e anche altrettanti pranzi. Da soli o, più spesso, in compagnia, posto ideale, sinceramente, per accompagnare la propria dolce metà in un ambiente di rara raffinatezza e atmosfera. La sera si cena gourmet, con il cuoco Alessandro Ferrarini che fa di tutto e anche qualcosa di più per soddisfare la nostra curiosità gastronomica. Più che buona anche la cantina, con degli ottimi bianchi di Franciacorta e champagne.

Davide e la famiglia Stefanini hanno il merito di darsi da fare e non mollare mai affinché il loro locale sia tra i più accoglienti e appetiti da chi frequenta queste latitudini. Ci conosciamo da anni, la passione e l'attenzione alla qualità dei prodotti, tutti rigorosamente a chilometro zero e, forse, anche meno, sono la caratteristica principale di questo nucleo imprenditoriale che ha le radici nel papà e nella mamma, e che adesso trova nei due fratelli la voglia e la volontà di migliorarsi sempre.

Inverno o estate non fa differenza nel senso che comunque, ogni volta che si arriva, sembra di esserci sbarcati per la prima volta. La sera la piscina è illuminata meravigliosamente e si trova proprio di fronte alla sala dove sono sistemati i tavoli. Nella bella stagione le vetrages vengono rimosse e i tavoli sono, quasi, pieds dans l'eau. Le luci sono discrete, mai invadenti, le voci soffuse, si può tranquillamente parlare senza timore di essere ascoltati né di dover per forza ascoltare a propria volta. Foss'anche solamente per questo a nostro avviso una stella al Franco Mare gliela assegneremmo comunque, visto che, oltre al cibo e al vino, anche l'occhio - e le orecchie - vogliono la loro parte.

Considerazioni a parte, questa sera partiamo dalla fine, ossia nemmeno dal déssert, ma da un secondo che lo chef Alessandro Ferrarini ci 'sbatte' in faccia senza farci minimamente male: un branzino alla vernaccia, con capperi, olive e pomodori secchi in guazzetto. Abbiamo già degustato molto, ma di fronte a un invito del genere è impossibile ritrarsi. Il sapore è delicato e la carne tenera e saporita. Il guazzetto concede un'aggiunta irrinunciabile una volta assaggiata. E' tutta la sera che il sottoscritto, insieme a Cip, il fotografo della Gazzetta di Lucca, gode in e con tutti i sensi di ciò che vede apparire sulla tavola. Una triglia croccante cima di rapa e pomodori ci ha sorpreso per la bellezza della decorazione. Gli spaghetti alle cicale limone e aglio nero un must da no perdere.

E pensare che a pranzo Franco Mare serve ai suoi commensali una cucina tradizionale a base di pesce e non solo, ma soprattutto. Due modi di concepire la cucina che si adattano perfettamente alle circostanze e alla diversità dei momenti temporali.

Pezzo forte della serata, però, anche il gambero rosso caviale in salsa di bottarga e gelatina di cetriolo e mela verde. Alessandro Ferrarini sta per diventare nuovamente papà, ma la passione per i fornelli va di pari passo con l'attesa del nuovo evento: "Per me importante è l'utilizzo di materia prima di grande qualità a cui aggiungo la creatività per una miscela in grado di far stare bene coloro che vengono a mangiare da noi". Pochi concetti, ma semplici ed efficaci. Ferrarini sa ciò che vuole e sta facendo di tutto per ottenerlo. Franco Mare è, da tempo, in lista d'attesa per accedere alla fatidica stella Michelin sogno inconfessato di ogni chef che si rispetti.

Noi ci culliamo, pancia piena o quasi, ma leggeri come piume, in questa atmosfera d'altri evi ricordando che a queste latitudini è vietato stare male anzi, impossibile non stare bene. Ci siamo stati, ci stiamo e, siamo certi, ci staremo. In Versilia, ne siamo certi, Franco Mare è un'ancora di certezza.

Foto Ciprian Gheorghita