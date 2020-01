Enogastronomia



Sandra & l'angolo dolce porta in TV la "pasticceria del benessere"

mercoledì, 29 gennaio 2020, 18:49

di giulia del chiaro

Sono i protagonisti indiscussi delle nostre tavole, dei nostri peccati di gola, dei nostri sogni e dei break più golosi: i dolci. Ma solo alcuni diventano protagonisti a 360 gradi. È il caso dei prodotti di Sandra & l'Angolo Dolce di Borgo Giannotti: la selezione benessere della pasticceria, infatti, sarà al centro di un servizio di "Linea Verde" che andrà in onda nella puntata di questo sabato (1 febbraio).

La trasmissione di Rai 1, che ogni settimana compie un viaggio alla scoperta del territorio italiano, questo sabato dedicherà la puntata alla città di Lucca per la quale sono state selezionate ed intervistate diverse attività del territorio tra cui, come pasticceria, proprio L'Angolo Dolce.

"La trasmissione – spiega la titolare, Sandra Bianchi – si è concentrata sulla nostra linea che chiamo coccole di benessere e che ha lo scopo di offrire la possibilità di soddisfare il palato senza appesantire. Una selezione di prodotti buoni, belli e che fanno anche bene, ricca di fibre e povera di grassi e zuccheri."

Una bella occasione per il territorio lucchese, per farsi conoscere e per far conoscere le proprie prelibatezze: "sono felice di questa possibilità – conclude la titolare – e del fatto che sia stata scelta la nostra bella città: Lucca ed il nostro territorio avranno visibilità nazionale e questo non potrà fare che bene!"