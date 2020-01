Enogastronomia



Riapre stasera il Bistrot di Mario e Beata

giovedì, 23 gennaio 2020, 14:54

Dopo un periodo di breve chiusura, riapre questa sera alle 19 il ristorante Bistrot di Corte Campana nel cuore del centro storico di Mario Bini e Beata Kovalska. Il locale continuerà ad essere un luogo dove si mangia il pesce fresco e a buon prezzo. Il ristorante resterà aperto tutte le sere da giovedì a sabato compresi e la domenica a pranzo.

Comincia una nuova avventura, quindi, per i gestori del Piccolo Mondo che hanno deciso di puntare sul locale con l'intenzione di rappresentare un punto gastronomicamente importante e appetibile per coloro che amano il pesce senza per questo doversi recare in Versilia. Il ristorante è aperto anche per eventi come compleanni, feste, occasioni di lavoro.

Per prenotazioni: 348 3134604

Corte Campana 15