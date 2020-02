Enogastronomia



Accidenti al... porco: grande serata alla Tosca di Gignano di Brancoli

martedì, 4 febbraio 2020, 19:05

Giovedì 6 febbraio Paolino Luporini della Tosca di Gignano di Brancoli ha organizzato una serata dedicata al maiale. Il prezzo? Sempre il solito, 15 euro.

Si comincia con i crostini misti vecchia cucina lucchese per poi passare al primo piatto, maltagliati al ragù di porco. Quindi è la volta del secondo, con padellata di porco seguita dal dolce. Compresi vino acqua e caffè.

Niente da dire, soltanto che mangiare da Paolino vale la pena anche se arrivarci è piuttosto complicato. Comunque, leggere bene i cartelli all'inizio della strada quando si gira dal Brennero per la Brancoleria perché l'ultima volta, sette giorni fa, la via per la Pieve di Brancoli era chiusa per lavori. In tal caso svoltare subito a sinistra alla chiesa, dopo 100 metri dal Brennero, e salire fino a ricongiungersi con l'ultimo tratto della via per Pieve di Brancoli.

Per il resto, chi preferisce il solito men u alla carta invece del porco o anche la pizza che da queste parti è semplicemente favolosa - leggera e digeribilissima - avanti si accomodi.

Per prenotare ecco i numeri telefonici: 320/9033186 oppure 0583/965016