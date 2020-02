Alla Tosca di Gignano di Brancoli il menù lucchese della nonna

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:04

Grande partecipazione nel pomeriggio di domenica 23 febbraio all'inaugurazione di "Gigliola", la "speciale" gastronomia in corso Garibaldi 17 che è la scommessa dei tre giovani cuochi-soci del ristorante "Il Giglio": Stefano Terigi, Benedetto Rullo e Lorenzo Stefanini

domenica, 23 febbraio 2020, 18:30

All'enoteca di via Garibaldi a Pietrasanta la scenografia di Michele Marcucci è dedicata ad alcuni dei 'miti' del Novecento, a cominciare dalla Settimana Enigmistica per passare alla indimenticabile indimenticata Carmencita disegnata da Zanuso nel 1979 per Lavazza

sabato, 22 febbraio 2020, 12:17

Profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa nuova edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà, dal 5 al 8 marzo, a Lucca in Piazza Napoleone

sabato, 22 febbraio 2020, 11:01

Domenica 23 febbraio in Corso Garibaldi 17, dalle 14 alle 18, inaugurazione della nuova gastronomia sorella del Giglio e appartenente alla stessa famiglia Pacini-Barbieri

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:06

Questa sera alla Tosca di Paolo Luporini serata del Giovedì Grasso con tordelli e tagliata, tutto compreso, a soli 20 euro

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:19

Fabrizio Tesse, chef stellato presso il ristorante Carignano del Grand Hotel Sitea di Torino ha scelto una impresa di Lucca per dare al proprio lavoro – già ampiamente riconosciuto in tutto il mondo – ancora maggiore valore