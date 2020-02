Enogastronomia



Bentornato al gelato di Piero

venerdì, 7 febbraio 2020, 23:27

di aldo grandi

Bentornato Piero. E bentornata Caroline. Dopo la chiusura della gelateria di via Roma, l'8 dicembre 2019, dopo la meritata vacanza che li ha visti tornare, giustamente, abbronzati dal sole delle Maldive, Piero Pacini e sua moglie riaprono sabato 8 febbraio alle 12 il loro negozio, uno dei più frequentati in un centro storico che abbonda di gelatai, ma dove scarseggiano i gelatieri. E Piero Pacini ama definirsi, da generazioni, un gelatiere con la testa teutonica e il cuore italiano.

Ormai sono alcuni anni da quando, cioè, Piero è rientrato dalla Germania dove possiede con il fratello una famosa gelateria, che la primavera e l'estate oltre all'autunno, la città di Lucca ha la possibilità di degustare uno dei migliori gelati in circolazione. Pacini e suo padre, altro gelatiere di origini lucchesi emigrato in Germania e ora nuovamente a Lucca, non passa giorno senza che si ritrovino, la mattina di buon'ora, a preparare il gelato. Con la frutta migliore e i prodotti più buoni.

Piero Pacini è un grande appassionato di calcio, tifa Inter e, scendendo di categoria, Lucchese anche se, ultimamente, i colori rossoneri lo hanno un po' deluso. E', anche, un appassionato collezionista di orologi e, allo stesso tempo, un buongustaio che ama il cibo a patto che sia messo in tavola da gente che sa fare il proprio mestiere. E', inoltre, uno stakanovista come nella migliore tradizione lucchese: lavora come un forsennato e quel poco o quel tanto che ha, se lo è guadagnato con sacrificio e dedizione.

Bisognerebbe vedere Pacini dietro al banco per comprendere le ragioni di un successo incontestabile. Ogni giorno è come fosse il primo ed è uno spettacolo assistere a questo gelataio italiano sempre in tiro e inappuntabile, che accoglie i clienti con una simpatia, una passione, un entusiasmo contagiosi e che danno l'idea di come il lavoro renda, veramente, felice, a volte, colui che ha la fortuna di fare ciò che desidera.

Chi conosce i coniugi Pacini sa che la loro visione della vita non può prescindere dall'impegno e che maggiore è la passione che si mette nel lavoro maggiori saranno i risultati sotto tutti i punti di vista. Certo, a Ferragosto, quando tutti sono abbronzati e vanno al mare, i Pacini stanno dietro il banco a turno e in viso sono, inevitabilmente, bianchi e, a volte, anche stanchi, ma è come se dentro avessero un sacro fuoco che non fa loro avvertire la fatica perché sanno già che, dopo, a dicembre e a gennaio, ci sarà il tempo per riprendersi e godere di ciò che si è fatto.

Pacini è un tedesco non ha, cioè, l'abitudine di piangersi addosso, di dare la colpa agli altri o alla società, ma, allo stesso tempo, è italiano in tutto ciò che riguarda la gioia di vivere e di assaporare le bellezze della vita. Innamorati dei viaggi, ogni anno si dedicano alla scoperta di un pezzo di questo mondo e, ormai, devono averne già visitato abbastanza.

Spariscono da dicembre a febbraio, prima per la loro tradizionale trasferta svizzera e tedesca, poi per le vacanza vere e proprie nelle terre più o meno esotiche del pianeta. Quest'anno è stato il turno di Istanbul e delle Maldive, due anni fa fu la volta del Sudafrica.

Quella saracinesca in via Roma che eravamo abituati a vedere aperta durante la bella stagione e fino a notte tarda, con il suo proprietario che sta sempre al pezzo invece di andare in giro a fare lo struscio, si chiude ogni anno per due mesi per poi, fortunatamente, riprendere vigore. Come l'arrivo della bella stagione, siamo sempre qui ad aspettarli, fanno, ormai, parte della città e non veniteci a parlare, per favore, delle gelaterie delle grandi catene della distribuzione che, a noi, fanno, semplicemente, orrore. Questo Paese ha bisogno di artigiani ancor più che di artisti anche se, pensandoci bene, tra i primi e i secondi non c'è poi tutta questa differenza, almeno a queste latitudini. Invece siamo abituati a pensare che tutti possono improvvisarsi tutto ed è per questo che, alla fine, si smarrisce, in nome di una globalizzazione spinta all'assurdo, ogni senso di identità.

Noi siamo felici che domani, sabato 8 febbraio, l'amico Piero a partire dalle 12 sarà ancora lì ad aspettarci con la sua divisa, il suo aplomb, il suo senso del dovere, la sua grande voglia di essere quello che è e niente di più.

Bentornato Piero.