C'era un cinese in... coma

sabato, 8 febbraio 2020, 20:52

di aldo grandi

"Leva tuo piede da tubo mio ossigeno". Ve la ricordate la barzelletta finale del film di Carlo Verdone 'C'era un cinese in coma' anno di grazia 2000 alba del nuovo millennio? Pensavamo a quel film un paio d'ore fa al momento di varcare la soglia, primi di questa serata, del ristorante Kinki Sushi degli amici Riccardo e Lorenzo in via delle Città Gemelle a S. Anna. Altro che cinese in coma, qui a parte l'esagerato allarmismo per un virus che, già dal nome, dovrebbe dare da pensare, Coronavirus, si sta molto, ma molto bene: pulizia, servizio, preparazione, estetica, musica, qualità dei prodotti, crostacei freschi acquistati a Lucca. Sarà anche vero che siamo in un periodo di timori per questa malattia che sta mietendo vittime dall'altra parte del mondo, ma in Italia, a Lucca, in questo locale si sta veramente bene e noi non ci vogliamo far mancare niente di quello che, fino a 20 giorni fa, non ci facevamo assolutamente mancare.

Mai come ora i ristoranti cinesi rischiano di vedere crollare i propri affari e non è che se occhi a mandorla piangono, i nostri, al contrario, ridono perché se vanno male i loro affari, indirettamente vanno molto peggio anche i nostri.

Così, questa sera, senza tante storie né patemi d'animo, siamo entrati, ci siamo messi a sedere, abbiamo salutato Sophia, la moglie di Lorenzo e abbiamo ordinato. Ci siamo tuffati sul crudo, salmone, branzino, tonno, sul sushi con la salsa spice, sugli spaghetti alla piastra con i gamberi e su quelli di riso ai frutti di mare, e poi una passata sui crostacei allo spiedo, al pepe e sale, alla salsa piccante. A mano a mano che passava il tempo entravano nuovi commensali coraggiosi, evidentemente, quanto noi, che non si lasciano intimidire dalla televisione e dalle notizie fatte apposta per distruggere quel poco di sereno che ancora c'è.

Chissà, poi, come mai non si sente, dai politici e a Sinistra in particolare, nessun grido di aiuto e solidarietà per i cinesi in Italia e in generale, che se non sono fortunatamente in coma, tanto bene, però, non devono sentirsi attaccati e dileggiati a destra e a manca. Già, anche loro, finché hanno il sorcio in bocca e sono pronti a pagare fior di euro per acquistare sole lungo lo Stivale, tutto bene, come poco poco sono in difficoltà, ecco giù valanghe di insulti e critiche condite da pregiudizi.

Siamo convinti che questi cinesi se invece di venire in Italia a lavorare mattina e sera e anche la notte, avessero la pelle nera, venissero dall'Africa, fossero musulmani e avessero attraversato il Mediterraneo sulle Ong, apriti cielo, si sarebbero mosse anche le ex truppe del Patto di Varsavia.

Certo che se una giunta comunale, in senso di solidarietà, organizzasse una cena in un ristorante cinese a dimostrazione del proprio coraggio e della propria virtù, non sarebbe una idea sgradita. Già, ma se poi arriva il virus?

A noi sembra che, fino ad oggi, in Italia, l'unico virus che si è, da sempre, diffuso, a destra o a sinistra non fa differenza e senza bisogno di alcun contagio, è quello dell'imbecillità.