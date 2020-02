Enogastronomia



Crai Tambellini a S. Alessio, quando fare la spesa è una scelta di... quartiere

venerdì, 7 febbraio 2020, 06:02

Chi non conosce a Sant'Alessio il supermercato Crai Tambellini? Nessuno, semplicemente perché lo conoscono e lo frequentano tutti. In un mondo dove la grande distribuzione ha ucciso il piccolo negoziante, c'è ancora qualcuno che resiste e riesce a rappresentare, per tutti coloro che vi si recano, una sorta di punto di riferimento dove i rapporti umani hanno ancora un senso e un significato.

Il supermercato Tambellini ha origini lontane. La famiglia Tambellini ha costruito il proprio marchio che, dal 1932, punta ad offrire l’eccellenza ai clienti sia di Sant’Alessio sia provenienti da tutta la Lucchesia.

“Una storia – racconta Pier Luigi Tambellini, titolare dell’attività – cominciata quasi un secolo fa quando un mio predecessore, Pietro Tambellini, rilevò l’alimentari-bar di Sant’Alessio chiamando con sé i tre nipoti Lorenzo, Pietro e Luigi, mio nonno, che, in seguito, ereditarono l’attività”.

Molte le trasformazioni che hanno portato il negozio ad assumere le sembianze che oggi i lucchesi conoscono: il primo grande cambiamento avvenne negli anni settanta quando Luigi e Lorenzo diversificarono l’attività e, mentre il secondo decise di mantenere quella del bar negli stessi locali, il nonno dell’attuale proprietario costruì due nuove strutture destinate a ospitare un forno e un negozio di alimentari. È proprio da questa epoca che il marchio Tambellini cominciò a distinguersi ed essere riconosciuto per l’alta qualità dei prodotti offerti e per l’attenta scelta di quelli caseari e di salumeria facendone una “rinomata salumeria”.

“È grazie a mio nonno – prosegue, infatti, il titolare – che il nostro nome è diventato un sinonimo di qualità e ricercatezza. Nomea che mio padre e mio zio, Marcello e Giuliano, hanno saputo mantenere nella gestione del negozio finché non è arrivato il mio momento. La svolta – racconta – è stata a metà degli anni novanta quando mio padre e mio zio costruirono una struttura completamente nuova facendo dell’attività un vero e proprio supermercato nel quale ho mosso i miei primi passi lavorativi”. È con lo zio Giuliano, infatti, che Pier Luigi Tambellini ha dato vita alla T.&T. Srl gestendo l’attività sotto diversi marchi fino alla scelta, compiuta nel 2015, di abbandonare la precedente insegna, che aveva finito col sopraffare quella storica spersonalizzando il negozio, per ridare spicco al nome di famiglia mediante la collaborazione con CRAI. Una promessa, quella di ridare lustro al nome della famiglia, fatta allo zio che da tempo perseguiva questo progetto e che, nell’agosto del 2015, è venuto improvvisamente a mancare.

Chi abita a Sant'Alessio, uno dei quartieri più prestigiosi di Lucca e, allo stesso tempo, uno dei pochi che è riuscito a mantenere una sua costante identità, non può non fare la spesa da Tambellini. E' comodo, è fornito, ha un banco alimentari dove si acquistano cibi cucinati e deliziosi, dagli sformati di verdure ai primi piatti, lasagne e cannelloni o crèpes, sughi freschi, secondi come pesce, dal salmone alle orate ai branzini, come insalate di mare, arancini, zuppe, spiedini di terra e di mare. E poi il personale, sempre lo stesso, segno che qui, a queste latitudini, i dipendenti ci stanno bene e volentieri.

Ecco, importante questo aspetto, ossia varcare la soglia e incontrare sempre le stesse persone che sono pronte a soddisfare ogni tua richiesta. Pierluigi Tambellini ha voluto mantenere e anche restituire a Sant'Alessio una sua precisa identità commerciale attraverso la gestione di un supermercato che, in realtà, è un negozio storico nel quale la gente si sente non soltanto un numero dei tanti che ogni giorno entrano e comprano, ma qualcosa di più, un appartenente ad una comunità. Non è un caso che in una zona dove le case singole sono numerose, poi ci si incontra da Tambellini e si scambiano quattro chiacchiere.

Non manca niente a queste latitudini commerciali, offerte più che buone per chi possiede la tessera, ma non soltanto. Prodotti a chilometro zero con produttori della zona, carne di qualità nel reparto apposito dove il macellaio è, sostanzialmente, uno di famiglia o quasi al quale puoi chiedere senza problemi quello che vuoi e come lo vuoi oltre a ricevere consigli.

Alle casse, poi, il top: quando c'è la fila, no problem: suona il campanello ed ecco che apre un'altra cassa. Anche questo vuol dire essere attenti alle esigenze del cliente. Ottimo anche il reparto salumi, formaggi e quello del pane. Pierluigi è al timone di questa nave che non conosce la paura del mare. Anche alla contabilità ci sono Rebecca e Federica, efficienti e smart nel senso che basta un attimo e mettono a fuoco la questione. C'è bisogno di questo, oggi, di gente professionale e lo si può essere in tutto quello che si fa, dalla mansione più semplice a quella più complessa.

Quanto a S. Alessio, per noi che abbiamo girato e vissuto a Lucca in lungo e in largo dal 1989, difficile individuare un posto migliore e non è piaggeria. E' la pura e semplice verità.

A. G. - G.D.C.

Foto Ciprian Gheorghita