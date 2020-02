Enogastronomia



Fettuccine Alfredo alla Scrofa, non si può non assaggiarle almeno una volta

sabato, 1 febbraio 2020, 20:56

di aldo grandi

Mentre fuori, in realtà chissà dove, non certo in questa magica Roma baciata da una temperatura mite che sfiora la primavera, si crea un esagerato allarmismo per un virus che, con quel nome, è tutto un programma, noi abbiamo voluto, a tutti i costi, senza se e senza ma, scendere nella capitale e prenotare un tavolo da Alfredo alla Scrofa.

In via della Scrofa ci imbattemmo una prima volta tanti anni fa, si era nel lontano 1984 ed eravamo assetati e culturalmente affamati studenti di Scienze Politiche alla Sapienza, quando incontrammo Giorgio Almirante, all'epoca segretario del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale, per via di quella nostra ricerca sulla generazione degli anni difficili, quelli, per intenderci, durante il fascismo e la guerra mondiale. Ci aveva accolti, nel suo studio, la storica segretaria che ci aveva fatti accomodare di fronte alla scrivania di quell'uomo il quale, quando apparve, aveva in quel volto un paio di occhi azzurri ancora più azzurri di quanto li avessimo potuti immaginare. Raccogliemmo, allora, la nostra prima e unica testimonianza di un uomo politico, criticato e criticabile, del quale, esattamente trent'anni dopo, nel 2014 e per Sperling&Kupfer, avremmo pubblicato la biografia.

Ci eravamo ritornati, in via della Scrofa, proprio in occasione della preparazione del libro, quando incontrammo Donato Lamorte, anche lui storico portavoce prima di Almirante e, poi, del suo successore Gianfranco Fini.

Ma nonostante questi precedenti, noi che, comunque, di destra non eravamo mai stati, non ci eravamo imbattuti né allora, né dopo, in un ristorante che è passato agli annali della storia enograstronomica di questa città perché fondato ai primi del Novecento, Da Alfredo alla Scrofa, appunto.

Nessuna nostalgia politica, per carità, in questo anno di (dis)grazia 2020, ci spinge a entrare attraverso la porta girevole, in questo locale che odora di antico e profuma di storia, all'ora di pranzo di questo 31 gennaio, cielo plumbeo anche se appena 24 ore prima splendeva un sole tiepido e accogliente, ma, si sa, a Roma anche quando trionfano le nuvole non è mai come altrove dove le nuvole, oltreché trionfare, sommergono ogni desiderio.

Ci aveva incuriosito, diciamola tutta, quel piatto rinomato e diffuso anche oltreoceano che sono le Fettuccine Alfredo, un primo la cui semplicità è incredibile e, allo stesso tempo, direttamente proporzionale al sapore e alla bontà. Infilare una forchettata di fettuccine in bocca ancora calde - vanno mangiate rigorosamente calde, quindi bando a ciance e via con la masticazione - è un'esperienza unica di piacere da far andare, veramente, in tilt tutto l'apparato delle nostre pupille gustative.

Alle pareti del ristorante sono appese centinaia di immagini autografate da attori, personaggi dello spettacolo, artisti che hanno frequentato, sin dagli anni precedenti alla prima guerra mondiale, il locale aperto da Alfredo Di Lelio nel 1908. L'atmosfera è calda, il personale gentile e sorridente, l'accento tipicamente romano, siamo nel posto giusto al momento giusto.

Siamo venuti qui solo e soltanto per loro, per quelle Fettuccine Alfredo che il mantecatore abilmente gira e rigira nel vassoio facendo amalgamare la pasta all'uovo cotta appena 30 secondi, scolata nel recipiente insieme ad un po' di acqua di cottura indispensabile all'operazione, e sommersa da una valanga di formaggio parmigiano. E' una miscela semplice, ma efficace. Va mangiata, spiega il maestro di mantecatura, rigorosamente calda e così è.

Ogni giorno, qui, vengono cucinati e serviti circa 30 chili di fettuccine appositamente preparate da un artigiano della pasta. Qui sono nate e qui, noi, vogliamo mangiarle nonostante i tentativi di imitazione sparsi un po' qui e un po' là in questo emisfero e nell'altro.

Arrivano, il formaggio grattugiato sembra una cupola di neve che arriva chissà dove. L'esperto inizia il suo lavoro, noi guardiamo e filmiamo. Ma è al momento in cui il vassoio, che chiediamo di lasciare evitando il piatto, ci viene messo davanti che veniamo colti da un improvviso attacco di voracità. Ci infiliamo in bocca le fettuccine e appena chiuse le mandibole, ancor prima di accennare ad una timida masticazione, il sapore intenso del formaggio fuso ci inebria stimolando tutti i nostri sensi. Che roba!

Avevamo anche preso, come entrée, una mozzarella di bufala con pomodori secchi, ma ci rendiamo conto che se avessimo subito ordinato le fettuccine, inevitabilmente l'effetto sarebbe stato ancor più gastricamente destabilizzante. Costa 20 euro questa delizia, ma la quantità che riversano nel piatto o nel vassoio supera abbondantemente la dose massima della cosiddetta nouvelle cuisine quella delle stelle. A noi che amiamo la quantità abbinata alla qualità, qui da Alfredo queste fettuccine riempiono le nostre esigenze presenti e... immediatamente future.

I 110-120 grammi di pasta all'uovo che divoriamo, letteralmente, sono sufficienti, vista anche l'intensità del sapore del formaggio, a infonderci una ventata di ottimismo e una spruzzata di energia. E' vero, in fondo si può anche vivere senza le Fettuccine Alfredo, ma, è indubbio che dopo averle assaggiate si vive, sicuramente, meglio.

