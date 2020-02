Enogastronomia



Grano Salis, al via da lunedì 2 marzo il corso di Latte Art

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:15

Prenderà il via lunedì 2 marzo il corso dedicato da Grano Salis, il progetto di benessere alimentare del gruppo Giannecchini, alla cosiddetta Latte Art, ossia a quei meravigliosi 'geroglifici' che troviamo, spesso, su cappuccini e caffè macchiati.

Una iniziativa che va ad aggiungersi a quella, appena conclusasi, dedicata al caffè e a tutte le sue sfumature. La Latte Art è conosciuta, ormai, a livello internazionale e fa parte, a tutti gli effetti, del bagaglio personale di ogni barista che si rispetti.

Con il corso di Latte Art a S. Filippo presso le aule del gruppo Giannecchini, c'è la possibilità di qualificarsi secondo il "Latte art grading system", di cui Stefano Torre, responsabile qualità di Bonito Caffè, è esaminatore autorizzato.

Latte art grading system" è un sistema di qualificazione della capacità tecnica e creativa della competenza di latte art del barista (in genere addetto alla caffetteria). Il sistema è basato su 5 livelli detti "grading" ognuno di diverso colore come viene indicato dal logo del grading system: bianco, arancio , verde, rosso e nero. Ad ogni grading corrispondono delle competenze specifiche che il barista deve aver acquisito ed essere in grado di sostenere durante l'esame di grading. Il bianco è il sistema di partenza e, ad esame superato, sarà assegnata una lattiera del colore del livello conseguito.





Per iscrizioni e informazioni cliccare su https://www.granosalis.com