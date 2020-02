Enogastronomia



Parole in... Crociate all'Enoteca Marcucci

domenica, 23 febbraio 2020, 18:30

All'enoteca di via Garibaldi a Pietrasanta la scenografia di Michele Marcucci è dedicata ad alcuni dei 'miti' del Novecento, a cominciare dalla Settimana Enigmistica per passare alla indimenticabile e indimenticata Carmencita disegnata da Zanuso nel 1979 per Lavazza. Con l'aggiunta di Caballero, il suo... fidanzato e della tazzina di caffè Lavazza. Ma non è tutto. Michele ogni anno trova il modo di inventarsi qualcosa per accogliere i suoi commensali e tutto quel che fa e... appende alle pareti sui pavimenti o ai soffitti del locale, non è mai scontato. Meravigliosa e permanente, del resto, la splendida Cinquecento rossa che il proprietario di Smeg ha voluto regalare, quattro esemplari soltanto esistenti in Italia, a Michele Marcucci, un frigorifero all'interno della parte anteriore di una Fiat Cinquecento. Magnifica.

Appesa al soffitto c'è, come si vede dall'immagine, una copia della Settimana Enigmistica. Ve la ricordate? Era l'immancabile passatempo dei nostri genitori, magari seduti sulle sdraio e sulle spiagge del litorale impegnati a far trascorrere il tempo sotto gli ombrelloni. Anche questa realizzazione è stata preparata per Michele dagli artisti della Cittadella del Carnevale di Viareggio, come molte altre in altrettante occasioni. Un rapporto e un feeeling, quello tra l'enoteca e i maghi della cartapesta di Viareggio, irrinunciabile.

Le parole crociate sono, in questo locale, incrociate, perché è difficile trovare un altro luogo, a queste latitudini, dove la cena è anche occasione di intimità, di atmosfera in grado di facilitare lo scambio di impressioni circondati dalla tiepida luce del lume di candela e da un silenzio che, a volte, sembra artefatto e creato volutamente mentre, in realtà, è, molto più semplicemente, la caratteristica peculiare e congenita dell'enoteca.

Abbiamo degustato, questa volta, il salmone che Marcucci serve ai suoi clienti e che è, veramente, ottimo accompagnato dal burro e dal pane abbrustolito. Il pane di Marcucci è, da sempre, uno dei prodotti tipici e più appetitosi. Anche mangiarne a iosa non riempie e si digerisce facile facile. A proposito, da provare assolutamente con l'olio nuovo.

Delicato il baccalà con i ceci, così come eccelsa è la carne alla brace vero e proprio vanto di Michele.

Incontriamo il grande amico di Lucca Piero Pacini con la splendida Caroline. Una di quelle coppie così bene amalgamate e rare da trovare nella vita quotidiana. Piero è un collezionista di orologi oltre che un profondo conoscitore della materia. Cuore italiano, ma nato e cresciuto da genitori lucchesi in Germania. Persona squisita, godibile e assolutamente seria sotto tutti i punti di vista, lavoro in primis. E' appena rientrato dal suo tradizionale viaggio annuale in giro per il mondo insieme alla sua amata compagna di vita. Gelatiere da generazioni, possiede una delle più famose e frequentate gelaterie di Lucca, in via Roma, cuore del centro storico. Il suo gelato è i top, provare per credere. Tifoso di calcio e amante dello sport in genere, ama i colori rossoneri della Lucchese e quelli nerazzurri dell'Inter.

Seduto al tavolo, poco distante e insieme agli amici, anche l'artista giapponese Kan Yasuda, bellissime le sue sculture, ormai di casa a Pietrasanta dove crea le sue opere.

Siamo ancora in pieno inverno anche se, fuori, in via Garibaldi, il clima è mite e la temperatura tutt'altro che rigida. Belle le luci fino alla piazza, bello il contorno di questa enoteca sulla quale non tramonta mai il sole.

Aldo Grandi

Foto Ciprian Gheorghita