Enogastronomia



S. Valentino all'enoristorante Micheloni

venerdì, 7 febbraio 2020, 05:22

In arrivo la festa degli innamorati, il 14 febbraio S. Valentino: Davide e Stefano Micheloni hanno organizzato una serata speciale con un menù speciale.

Come ogni anno chef Stefano Micheloni e suo fratello Davide organizzano una serata magnifica con pietanze a base di pesce per celebrare un S. Valentino di qualità per i propri commensali.

Ecco il menù approntato per questa ricorrenza:

Coppetta di benvenuto con mousse di spigola

Tentacolo di polpo su crema di patate e gocce di oro bianco

Sfogliatina con gallinella e caprino su insalatina di misticanza

Maccheroni 30 uova con scorfano e carciofi

Riso imperiale con scampi e gamberoni

Filetto d'orata in crosta di pistacchi con ratatuille di verdure

Dessert: abbracciamo dolcemente

Prezzo: 80 euro a coppia escluso i vini

Enoristorante Micheloni

Via Sottomonte, 77/C,

55012 Guamo (Lucca)

Telefono: 0583 947036

www.enoristorantemicheloni.net

info@enoristorantemicheloni.net