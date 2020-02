Tordelli e tagliata per il Giovedì Grasso della Tosca

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:19

Fabrizio Tesse, chef stellato presso il ristorante Carignano del Grand Hotel Sitea di Torino ha scelto una impresa di Lucca per dare al proprio lavoro – già ampiamente riconosciuto in tutto il mondo – ancora maggiore valore

venerdì, 14 febbraio 2020, 13:33

Nasce a Lucca, proprio in questi giorni, un evento straordinario di solidarietà rivolto soprattutto ad aiutare chi ha bisogno di mangiare

giovedì, 13 febbraio 2020, 17:05

Food and Drink, Space e Catering: sono queste le tre anime di Grano Salis, spazio dedicato a tutto ciò che ruota intorno al mondo del cibo e dell'alimentazione e, nello specifico, alla formazione in cucina

giovedì, 13 febbraio 2020, 00:05

Questa sera al ristorante Tosca di Gignano di Brancoli la serata della bistecca frollata direttamente da Paolo Luporini. Tutto compreso 20 euro

martedì, 11 febbraio 2020, 15:29

Per tutto il giorno sarà possibile gustare due McCrunchy Bread al prezzo speciale di 2 euro. Inoltre, dalle 15 alle 17 basterà presentarsi nei ristoranti McDonald's in coppia e, mostrando in cassa il messaggio d'amore inviato compilando il form sul sito https://www.mcdonalds.it/nutellaparty, si riceveranno in omaggio due McCrunchy Bread con...

lunedì, 10 febbraio 2020, 19:12

Per capirlo meglio il 19 febbraio alle 11.30 si terrà un incontro gratuito con la dottoressa Federica Alaura presso Ego Wellness Resort a S. Alessio