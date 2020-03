Enogastronomia



Coronavirus, chi non molla si rivede: week-end alla grande al Kinki Sushi

lunedì, 2 marzo 2020, 23:44

Hanno resistito, non hanno mollato e, alla fine, almeno per ora, sono stati premiati: sono Lorenzo, Riccardo e tutto lo staff del Kinki Sushi di via delle Città Gemelle a S. Anna che nel fine settimana, da venerdì a domen ica sera, hanno registrato ottimi numeri e anche un doppio full-up nel proprio ristorante fusion.

Che dire? Glielo avevamo detto: spesso non vince chi va più veloce, ma chi frena per ultimo e Lorenzo con Riccardo e gli altri amici del Kinki Sushi, uno dei locali più frequentati nel suo genere a Lucca, ha avuto la soddisfazione di vedere premiata la propria perseveranza. Avrebbero potuto, infatti e come hanno fatto altri ristoranti di cucina cino-giapponese, chiudere per un periodo di ferie anche per risparmiare sui costi. Invece niente, non hanno ceduto allo sconforto e al pessimismo e noi che, domenica, siamo stati a trovarli, abbiamo visto con i nostri occhi la contentezza di chi, finalmente, intravede un po' di luce in mezzo a tanto buio.

La solidarietà che ci piace è quella di chi si dà da fare, di chi lavora, di chi crede che sia possibile, in mezzo alle avversità della vita, rimboccarsi le maniche e vincere quella che, a tutti gli effetti e da quando è scoppiata questa coronavirusmania, è diventata un flagello per la vita e l'economia del nostro Paese.

Ci congratuliamo con il Kinki Sushi e rinnoviamo l'invito a crederci ancora perché la guerra è tutt'altro che finita, ma, purtroppo, soltanto cominciata.