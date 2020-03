Enogastronomia



Coronavirus, chiude l'EnoRistorante Micheloni a Guamo: "Riapriremo appena possibile"

martedì, 10 marzo 2020, 16:44

Come era prevedibile all'indomani delle misure decise dal Governo per l'emergenza Coronavirus con la chiusura in tutta Italia dei ristoranti alle 18, anche a Lucca si abbassano le saracinesche.

Lo avevano già previsto alcuni giorni fa, lo hanno confermato questa mattina Stefano e Davide Micheloni dell'EnoRistorante Micheloni in via di Sottomonte a Guamo. "E' vero che lavoriamo la sera e la domenica a pranzo - spiega - ma ho già avuto una cinquantina di disdette per la prossima domenica e a questo punto non vale la pena continuare a stare aperti. Per cui chiudiamo, ringraziamo i nostri clienti e diamo loro appuntamento non appena la situazione sarà rientrata nella normalità".