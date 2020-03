Corso su focaccia e grissini organizzato da Grano Salis

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 2 marzo 2020, 23:55

Finalmente una bella notizia: riapre il Bar Giardino all'omonimo quartiere della periferia cittadina. Lo storico locale riaprirà i battenti giovedì 5 marzo

lunedì, 2 marzo 2020, 23:44

Hanno resistito, non hanno mollato e, alla fine, almeno per ora, sono stati premiati: sono Lorenzo, Riccardo e tutto lo staff del Kinki Sushi di via delle Città Gemelle a S. Anna

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:15

Prenderà il via lunedì 2 marzo il corso dedicato da Grano Salis, il progetto di benessere alimentare del gruppo Giannecchini, alla cosiddetta Latte Art, ossia a quei meravigliosi 'geroglifici' che troviamo, spesso, su cappuccini e caffè macchiati

mercoledì, 26 febbraio 2020, 15:04

Come sempre ogni giovedì sera, anche il 27 febbraio, cena tradizionale al ristorante la Tosca di Gignano di Brancoli con Paolino Luporini ai fornelli

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:04

Grande partecipazione nel pomeriggio di domenica 23 febbraio all'inaugurazione di "Gigliola", la "speciale" gastronomia in corso Garibaldi 17 che è la scommessa dei tre giovani cuochi-soci del ristorante "Il Giglio": Stefano Terigi, Benedetto Rullo e Lorenzo Stefanini

domenica, 23 febbraio 2020, 18:30

All'enoteca di via Garibaldi a Pietrasanta la scenografia di Michele Marcucci è dedicata ad alcuni dei 'miti' del Novecento, a cominciare dalla Settimana Enigmistica per passare alla indimenticabile indimenticata Carmencita disegnata da Zanuso nel 1979 per Lavazza